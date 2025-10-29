Dopo l’assoluzione per l’accusa di stupro, Dani Alves è diventato un predicatore VIDEO

L'ex difensore del Barcellona in alcuni video: «Bisogna prendere Dio sul serio e avere fede; io ne sono la prova vivente. Ciò che Dio promette, Dio lo mantiene»

A più di sei mesi dall’assoluzione dall’accusa di stupro, l’ex calciatore professionista Dani Alves sta lentamente ma inesorabilmente tornando alla vita pubblica. Il 42enne brasiliano, diventato padre all’inizio di ottobre, è stato avvistato lo scorso fine settimana in una chiesa di Girona, in Spagna. E stava predicando.

Un video divento popolare sui social lo mostra vestito completamente di nero, mentre canta appassionatamente una canzone con le mani alzate e gli occhi chiusi.

✝️🙏 El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer “un pacto con Dios” 👉El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica pic.twitter.com/uhQp7lmRvq — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2025

In un altro video che ha lui stesso postato l‘ex difensore del Barcellona parla anche alla chiesa evangelica di Girona.

«Bisogna prendere Dio sul serio e avere fede; io ne sono la prova vivente. Ciò che Dio promette, Dio lo mantiene. Ho stretto un patto con Dio»