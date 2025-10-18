Alla Gazzetta: «La testata di Zidane in finale? Conoscendolo, sapevo che poteva succedere, ma ogni tanto mi chiedo perché si sia comportato così. Ma fu più impattante l’infortunio di Vieira. È acqua passata»

Domenech: «Ho visto l’Italia di Gattuso contro Israele, vi ha salvato Donnarumma, giocate male»

La Gazzetta dello Sport intervista Raymond Domenech ex ct della Francia, l’uomo contro cui giocammo e vincemmo la finale del Mondiale 2006. L’intervista è di Alessandro Grandesso.

Raymond Domenech e l’Italia è tutto un romanzo. E c’è sempre molta ironia tra le parole dell’ex ct della Francia che contro gli azzurri perse il Mondiale nel 2006: «Ma la finale di Berlino – spiega alla Gazzetta il 73enne – l’ho rivista dieci anni dopo e solo a spezzoni. Soprattutto l’espulsione di Zidane perché me ne parlavano tutti in continuazione».

Ce l’ha ancora con Zidane?

«Conoscendolo sapevo che poteva succedere, ma ogni tanto mi chiedo perché si sia comportato così. Ma fu più impattante l’infortunio di Vieira. È acqua passata».

Leggi anche: Domenech: «Il Var è nato nel 2006, con la testata di Zidane. Ma all’epoca era illegale»

Sempre convinto che una squadra vinse e l’altra non perse?

Domenech: «Anche per la Fifa è un pari. È come una medaglia d’argento olimpica e in tanti mi dicono che fu il Mondiale più bello. Non ho rimpianti. Eravamo favoriti e gli italiani hanno giocato solo nei dieci minuti d’orgoglio dopo il gol di Zidane, arrivato troppo presto».

Nel 1994, prima sfida con l’Italia, semifinale Euro Under 21, sconfitta ai rigori.

«Due anni dopo a Barcellona in finale contro la Spagna, fate un macello di falli: scandaloso quel che l’arbitro vi lasciò fare. Finite in nove e felici di andare ai rigori. È una vostra tradizione, contro di me in particolare…».

Altra sfida controversa con l’Under: Italia-Francia del ‘99, 2-1 per gli azzurri. E lei nel 2007 accusò di aver corrotto l’arbitro.

«Fummo frodati ma non ho capito perché i media italiani se la presero con me. Io ce l’avevo con l’arbitro portoghese che espulse ingiustamente un nostro giocatore e annullò un gol valido a Henry. Dopo qualche anno si scoprì il sistema di calciopoli che portò a varie condanne».

Lei fu squalificato e Gattuso la criticò.

«Saltai la gara di San Siro, un pari triste che faceva comodo a tutti. Gattuso fu impulsivo»

Ormai Gattuso è il ct dell’Italia condannata agli spareggi per andare al Mondiale.

«Mi fa sorridere, so che significa. Sono partite ad alta tensione. Ho visto l’Italia contro Israele: vi ha salvato Donnarumma, giocate male. E dire che c’è chi critica la Francia».