Djokovic, ecco il torneo che segna l’addio alla sua Serbia: ad Atene e non a Belgrado

A Belgrado Novak è persona non gradita perché ha appoggiato la protesta studentesca: «In Grecia ci hanno offerto ogni tipo di supporto, sia per me che per la mia famiglia»

Il dado è tratto. Il torneo è in Grecia e vi resterà, con buona pace del presidente serbo Vučić per il quale il tennista ex numero uno al mondo è considerata «persona non gradita». Djokovic lascia la Serbia, criticato negli ultimi mesi dai media fedeli al presidente per aver sostenuto le proteste degli studenti, scesi in piazza per chiedere nuove elezioni. Sul campo, la prima conseguenza è che dal 2 all’8 novembre, presso il Telecom Center dell’Oaka di Atene, si sfideranno alcune delle più grandi «stelle» del tennis mondiale dopo oltre trent’anni. Ne scrive il portale Kathimerini. Djordje Djokovic, fratello di Novak, è intervenuto in conferenza stampa promettendo amore eterno alla Grecia. Questo evento è destinato a durare poiché c’è interesse anche da parte dell’Atp, perché in Grecia questo particolare mercato «è rimasto inutilizzato per molti anni». Il prossimo anno si potrebbe svolgere anche un torneo al femminile.

La Grecia torna ad ospitare un torneo Atp di vertice dopo oltre 30 anni

«Sono entusiasta di essere qui. Penso che sarà uno dei tornei migliori. È stato un periodo molto difficile perché abbiamo spostato il torneo da Belgrado ad Atene. In Grecia ci hanno offerto ogni tipo di supporto, sia per me che per la mia famiglia. Questa è la prima volta in 30 anni che si tiene qualcosa del genere, e quindi abbiamo dovuto affrontare molte sfide. Novak, Stefanos e alcuni dei migliori giocatori del mondo prenderanno parte al torneo. Stiamo parlando di atleti della Top 50. Questo è uno degli eventi più importanti. Penso che avremo un sacco di gente… Il torneo sarà trasmesso in diretta in 130 paesi. Speriamo che si svolga un torneo di alto livello e poi negozieremo per ripristinarlo», ha detto Djokovic, aggiungendo che l’Atp è interessata al mercato greco poiché sono passati molti anni dall’ultima volta che si è tenuto un torneo simile.

Protagonisti Djokovic e Stefanos Tsitsipas

Tra le grandi «stelle» del tennis mondiale, spicca ovviamente Novak Djokovic, che, come ci ha detto suo fratello, farà tutto il possibile per essere in condizioni ottimali per competere ad Atene. In campo anche i tennisti greci Stefanos Tsitsipas, Dimitris Sakellaridis e Petros Tsitsipas. «È stato un sogno per noi ospitare un evento del genere e la prossima settimana se ne terrà uno in Grecia. Sarà una grande opportunità per lo sport, poiché permetterà ai nostri giovani giocatori di migliorare la propria posizione. È un evento che porterà il tennis in ogni casa. Ci auguriamo che abbia successo e rimanga in Grecia per gli anni a venire. Vorrei ringraziare Djokovic e il suo team per aver portato questo evento nel nostro Paese», ha sottolineato il presidente della Federazione Tennistica Greca, Thodoris Glavas.