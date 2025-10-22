Del Piero: «Yildiz capitano significa che se lo è meritato» (Sky)

Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Del Piero ha parlato della sfida che la Juventus sta per disputare contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu:

«In partite come questa serve mettere in campo qualsiasi cosa, non bastano testa o cuore. Queste gare si preparano da sole per avversario e stadio, non serve caricare la squadra. Servirà ordine ed equilibrio, così come il fuoco dentro dei giocatori. A volte secondo me questo manca, questo fuoco negli occhi, nel cuore e nella mente. Serve avere quel desiderio diverso per fare qualcosa in più. Si può studiare per preparare le partite, ma poi serve questo… La situazione che vediamo oggi è quella che si è vista lo scorso anno, mi preoccupa questa ripetitività che si sta vedendo. Anche a Como, che è una squadra da temere, serviva un atteggiamento e un piglio diverso. Questo fuoco di cui parlo serve sempre, in allenamento e in ogni occasione in cui scendi in campo. La Juventus ha bisogno di questi giocatori».

La qualità potrà bastare stasera?

«Il Real in questo stadio, con i campioni che ha, può sistemare tutto in 15 minuti. La Juventus invece dovrà essere sempre ai massimi livelli per uscirne bene. Servirà la consapevolezza di finire la partita nel modo giusto, cosa che fin qui non si è vista. La Juventus però partite così spesso le ribalta, certe gare in passato gli hanno permesso di ripartire e spero sia così, anche se la vedo dura».

Yildiz con la fascia da capitano?

«È un grande, se è qua con quella fascia al braccio se lo è meritato. Gli dico solo di giocare come sa, ha le qualità per fare cose meravigliose in questa squadra».