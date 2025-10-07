De Zerbi ha indossato la Goggle Jacket, la preferita degli ultras per mimetizzarsi (Degaine)

Durante il match vinto per 3-0 contro il Metz, il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi ha indossato la Goggle Jacket, un capo particolare in quanto ha gli occhiali integrati al cappuccio. Questo capo, creato da uno stilista italiano, veniva utilizzato dagli ultras inglesi per passare inosservati allo stadio.

De Zerbi ha indossato la Goggle Jacket, la giacca preferita dagli ultras

Il portale di So Foot Degaine scrive:

L’allenatore del Marsiglia ha indossato una Goggle Jacket, o giacca con gli occhiali. Un particolare che strizzerà l’occhio agli ultras del Marsiglia. La trasferta a Metz è stata senza dubbio un successo sportivo per il club, ma anche un successo stilistico per il suo allenatore Roberto De Zerbi. Il tecnico ha approfittato della settima giornata di Ligue 1 per sfoderare un pezzo ben noto agli ultras di tutta Europa: la C.P. Company Goggle Jacket. A prima vista, la giacca nera può sembrare un capo casual, ma gli intenditori più esigenti avranno riconosciuto il pezzo iconico grazie agli occhiali integrati nel suo cappuccio. Immaginata nel 1988 da Massimo Osti, uno dei precursori del techwear [capi con l’uso di materiali high-tech, ndr.], la Goggle Jacket si ispira al design delle giacche militari giapponesi.

Il designer italiano svelerà il pezzo in occasione della Mille Miglia, ma intanto si parlerà di lui negli stadi di calcio. E’ stata a lungo indossata dagli ultras per passare inosservati agli occhi della polizia o i gruppi di tifosi avversari nel Regno Unito. In Italia, la giacca è diventata molto popolare grazie alla sua genesi nazionale e al suo stile militare, particolarmente apprezzato nel Paese. La Goggle Jacket è diventata un emblema della cultura italiana, e il fulcro di C.P. Company, che ha recentemente svelato collaborazioni con Manchester City e Bologna. In ogni caso, la giacca si adatta al carattere di Roberto De Zerbi: vicino ai tifosi e alla cultura calcistica.