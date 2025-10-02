Davanti al gup di Roma. Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie per Manolas e nell’acquisto di Osimhen

De Laurentiis in udienza a Roma per il reato di falso in bilancio.

È il giorno dell’udienza di Aurelio De Laurentiis a Roma. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport.

È fissata per stamattina l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento in cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis (assistito dagli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada), è indagato per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. I pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per il numero 1 del club campione d’Italia, la società e il braccio destro del patron Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore greco Kostas Manolas nell’estate del 2019 e nell’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor.

De Laurentiis, il 2 ottobre l’udienza davanti al gup di Roma per falso in bilancio (Ansa)

Scrive l’agenzia Ansa, ripresa da Dagospia:

È fissata per il 2 ottobre l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Il 29 settembre ricordiamo che De Laurentiis dovrebbe ricevere la laurea honoris causa in Economia alla Federico II.

De Laurentiis, i pm chiedono il processo per falso in bilancio per Osimhen e Manolas (presunte plusvalenze fittizie) – Febbraio 2025

La Procura di Roma ha chiesto per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il rinvio a giudizio per falso in bilancio nelle annate 2019, 2020, 2021.

Secondo quanto riportato dall’Ansa:

Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.