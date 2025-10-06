De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia (Corsera)

De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia, scrive il Corriere della sera con Monica Scozzafava.

Ecco uno stralcio del resoconto di Napoli-Genoa 2-1 (qui le pagelle) a cura del quotidiano di via Solferino.

Versione vecchio diesel non s’era mai visto, il Napoli. Ci mette un tempo a carburare — travolto dal pressing alto del Genoa — e a imporre la sua legge, quella di squadra con lo scudetto sul petto, decisa (costi quel che costi, anche Politano e Lobotka che si toccano i muscoli e chiedono il cambio) a mantenere la vetta della classifica. Vittoria in rimonta, il colore della serata che d’improvviso cambia con l’ingresso di due uomini che imprimono la svolta: De Bruyne e Spinazzola.

Segna ancora Hojlund, il gol che vale i pesantissimi tre punti (dopo il pari di Anguissa), è il terzo in cinque giorni. Conte non dimenticherà il doppio volto di una serata molto complicata, forse la peggiore. Si discuterà adesso del modulo, quella combinazione di numeri a cui gli esperti di pallone tengono particolarmente: il Napoli cambia, parte con il 4-3-3 e con la sua punta di diamante, De Bruyne, in panchina. La scelta di puntare su Neres (esterno) da sola non paga, come quella di preferire Olivera a Spinazzola. Il belga e l’ex giallorosso entrano nella ripresa e accendono la luce di una notte fredda e buia.

De Bruyne, pagella napolista

DE BRUYNE dal 50’. Entra e il Napule si scuote dal suo stanco sonno post-Sporting. A gongolare di più è l’Angelo Azzurro che torna Hol-Gol. King Kevin scandisce i tempi di gioco, accelerando o rallentando: meravigliosi i due minuti del recupero in cui parea (da pariare) lucrando angoli e falli laterali. E’ il destino dei campioni: il loro talento segna una linea di confine. Esiste un Napule senza King Kevin e uno con King Kevin. Tutto qui – 7,5