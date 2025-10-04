De Bruyne e McTominay sono armi letali che per ora sparano a intermittenza e mai insieme (Gazzetta)

Si è tanto parlato, fino alla sfida di Champions contro lo Sporting, di un problema De Bruyne. Un finto problema ovviamente, che presupponeva una difficoltà di inserimento in squadra del calciatore belga. È chiaro che la convivenza in mezzo al campo tra lui e McTominay non sia semplicissima, ma è altrettanto chiaro che Conte non lascia nulla al caso e lavora in maniera maniacale sulla disposizione delle sue squadre. Proprio per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, la prossima gara contro il Genoa sarà fondamentale per affinare gli equilibri.

L’equilibrio per De Bruyne e McTominay

“Bisogna sfruttare ancora questo turno per migliorare l’intesa in mezzo al campo e permettere a De Bruyne e McTominay di trovare quella alchimia insieme che può permettere al Napoli di volare. Il belga e lo scozzese sono armi letali che per ora al momento sparano a intermittenza e mai insieme. Soltanto contro il Sassuolo, al debutto, sono stati protagonisti insieme e Conte si aspetta di rivedere presto i due trascinare il suo Napoli. Kevin, dopo l’exploit di Champions, ora cerca il primo gol al Maradona. Scott, dopo un inizio di stagione complicato anche per via di qualche acciacco di troppo in preparazione, vuole tornare leader e decisivo. Loro continuano a scambiarsi di posizione ma a volte finiscono per pestarsi i piedi. Su questo c’è da lavorare e migliorare. E la partita resta il miglior allenamento possibile.