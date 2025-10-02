De Bruyne dalla sostituzione alla redenzione. I quotidiani entusiasti del calciatore belga
Il doppio assist del belga che mette in porta Hojlund e portano il Napoli alla vittoria vengono celebrati con voti altissimi
Kevin De Bruyne, il tanto atteso dai tifosi del Napoli, era partito con qualche critica in questa stagione. Alcuni infatti non lo ritenevano ancora in perfetta forma e all’altezza di quando aveva fatto vedere al City. Poi le proteste dopo la sostituzione contro il Milan aveva aperto un caso De Bruyne, mentre invece la partita di ieri sera contro lo Sporting Lisbona lo ha consacrato.
Dicevamo su De Bruyne? Si va in Champions e Kevin si carica la squadra sulle spalle con due assist e un tuttocampo che permette agli azzurri di sfondare il muro portoghese. Come lui decisivo solo Vanja con una grande parata nel finale.
I quotidiani oggi esaltano la prestazione del calciatore belga
Tuttosport
De Bruyne 7.5 Scioglie definitivamente la tensione accumulatasi negli ultimi giorni dopo la sostituzione non gradita contro il Milan mettendo al servizio dei compagni la sua immensa classe, ieri declinata nel doppio assist per Hojlund.
Gazzetta dello Sport
De Bruyne 7,5 Dalla sostituzione alla redenzione. Due assist e la gran giocata per l’1-0. Esce, ma qui è diverso…
Corriere dello Sport
De Bruyne Ecco Kevin, la stella del Maradona: pennella per Hojlund due volte (5° assist-man nella storia della Champions a quota 31), recupera molti palloni, esce tra cori e standing ovation. La notte perfetta.