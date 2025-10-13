Dal 2027, la Champions avrà la partita inaugurale (non sanno più cosa inventarsi per i diritti tv).

I nuovi venti che soffiano sul calcio europeo, dopo il cambio di denominazione da Eca a Efc (European Football Clubs) e il possibile reintegro del Barcellona nell’organismo, portano con sé importanti novità soprattutto per la Champions. Due delle principali riguardano i diritti televisivi e la partita inaugurale del torneo. Secondo quanto annunciato da UC3, la società che riunisce Uefa e club e che gestisce lo sfruttamento commerciale delle competizioni insieme alla sua partner Relevent Sport. Lo scrive As

Nel 2027 la Champions partita inaugurale il martedì nello stadio dei campioni

A partire dalla stagione 2027/2028, la squadra campione in carica disputerà un match inaugurale nel proprio stadio contro uno dei rivali della fase a gironi. Sarà l’unica partita giocata il martedì di quella settimana, riservata esclusivamente alla Champions League. Tutte le altre gare, che non coinvolgeranno il campione uscente, saranno suddivise tra mercoledì e giovedì.

Una gara in simultanea in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito

L’altra grande novità riguarda la vendita dei diritti televisivi. UC3 ha annunciato l’apertura della gara per il nuovo ciclo di trasmissione, che coprirà quattro anni a partire dalla stagione 2027/2028. Al centro di questa strategia c’è il riconoscimento di un panorama mediatico in rapida evoluzione in cui le nuove piattaforme globali, principalmente digitali, offrono opportunità sempre maggiori.

In risposta a questo scenario, UC3 ha lanciato una gara simultanea – la prima del suo genere – nei cinque principali mercati mediatici europei: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. La novità include la possibilità di stipulare contratti più lunghi di quattro anni. In linea con l’evoluzione del mercato e con altre competizioni calcistiche di alto livello in Europa. Periodi contrattuali più estesi offriranno anche maggiore stabilità ai detentori dei diritti e ai tifosi.

Pacchetto con una sola gara di Champions

Infine, verrà introdotto un pacchetto globale di “prima scelta”. Garantirà i diritti per una partita per giornata di Champions, pensato per attrarre i nuovi consumatori e rispondere alle tendenze dell’audience, ampliando ulteriormente la portata internazionale della competizione. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 18 novembre.