“Cuore e gambe, prevenzione e cura dei calciatori”: accordo tra Figc e l’ospedale Cardarelli (Repubblica)

Stamattina l’ospedale “A. Cardarelli” di Napoli e il Comitato Regionale Campania della Figc-Lega Nazionale Dilettanti hanno presentato una storica convenzione. In particolare, l’accordo punta a rafforzare la prevenzione e la cura dei calciatori dilettanti. A tal proposito, ne ha parlato La Repubblica:

“Si è tenuta questa mattina alle 10:30, presso l’Aula Mediterraneo del Padiglione H dell’Azienda Ospedaliera ‘A. Cardarelli’ di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della convenzione tra il Cardarelli e il Comitato Regionale Campania della Figc-Lega Nazionale Dilettanti.

L’iniziativa, dal titolo ‘Cuore e gambe, prevenzione e cura dei calciatori’, segna un momento storico: per la prima volta in Italia viene siglato un accordo tra una struttura sanitaria pubblica e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, con l’obiettivo di tutelare la salute dei calciatori dilettanti sotto il profilo traumatologico e cardiovascolare”.

Cosa prevede l’accordo della Figc?

Riporta poi la Repubblica:

“L’accordo prevede l’accesso in regime intramoenia ai servizi specialistici del Cardarelli per il trattamento degli infortuni sportivi e per la diagnosi e gestione delle patologie cardiache di secondo livello.

Un progetto innovativo che mette al centro la prevenzione e la cura, offrendo un’assistenza qualificata e tempestiva ai circa 70 mila tesserati del Comitato Campania, una delle regioni con il più alto numero di società e partite settimanali, oltre 1.500 gare tra campionati regionali e provinciali.

La convenzione, nata dal dialogo tra due realtà di eccellenza del territorio, punta a diventare un modello replicabile a livello nazionale, promuovendo una nuova cultura della prevenzione e dell’assistenza sanitaria nello sport dilettantistico”.