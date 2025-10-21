Courtois critica Tebas: «Mai visto un presidente di lega parlare così, cercano di nascondere le cose»

In conferenza: «Non so perché la gente sia sorpresa, è una manipolazione»

Thibaut Courtois non le manda a dire. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Juventus in Champions League, il portiere belga è stato interrogato sulle proteste riguardanti la partita Villarreal-Barça, spostata a Miami.

Le parole di Courtois

«Non so perché la gente sia sorpresa. Non ho mai visto un presidente di una lega parlare come lui (Tebas). Cercano di nascondere le cose. È una manipolazione».

La decisione di spostare il match in America continua dunque a suscitare molte polemiche, con molti che ritengono che ciò possa alterare il regolare svolgimento della competizione. Critica a cui non è esente nemmeno il calcio italiano con la sua iniziativa di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia.

Il calcio europeo subisce il fascino del guadagno facile e, per mere ragioni di bilancio, vende il proprio prodotto a Paesi che storicamente c’entrano poco con questo sport. Ovviamente, le prime “vittime” sono i tifosi di queste compagini, impossibilitati a sostenere trasferte così lunghe, sia per motivi economici che per motivi logistici.

Che il calcio europeo abbia urgente bisogno di risollevarsi non è una novità, ma probabilmente ci sono modi migliori per farlo rispetto a spostare match di campionato in improbabili luoghi dall’altra parte del mondo.