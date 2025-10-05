Conte sceglie Neres anche per liberare McTominay dal lavoro sporco (Gazzetta)
Neres ha vissuto un anno difficile. Pagato 30 milioni per essere il vice di Kvara, la sua luce si è spenta in fretta dopo un infortunio. Ha saltato otto delle ultime tredici partite
Oggi contro il Genoa (ore 18) Conte rispolvera il 4-3-3 e si affida a Neres. Per la Gazzetta (ne scrive Vincenzo D’Angelo), lo fa anche per aiutare McTominay.
Conte sembra pronto a rilanciarlo dal 1’, per la prima volta in stagione. Modificando l’assetto tattico, ritornando al 4-3-3 per sfruttare l’ampiezza e l’uno contro uno in fascia. Una tentazione forte, anche perché dopo la sosta arriverà un tour de force da 7 partite in 22 giorni. E avere Neres al top della forma, fisica e mentale, può fare la differenza.
Neres, solo due gol ma sei assist
Ritocca a lui Neres ha vissuto un anno difficile, il primo, e non per colpa sua: è arrivato alla non modica cifra di 30 milioni di euro per essere il vice di Kvara e quando il georgiano è andato via, anzi anche un po’ prima, è diventato la luce della corsia di sinistra. Che però si è spenta in fretta, colpa di un infortunio che gli ha fatto saltare otto delle ultime tredici partite, costringendolo comunque ad un ruolo alternativo. Pochi gol (due) parecchi assist (sei) e però una presenza rassicurante in una fase delicata della stagione, slancio. Il tridente è fatto per lui, che sa giocare anche diversamente ma che con quel sistema si esalta: può giocare a destra e anche a sinistra, perché le accelerazioni sono spesso letali per i difensori avversari e finiscono per esaltare la trazione offensiva del Napoli, che oggi si riaffida a lui, tornando un po’ all’antico, forse per sottrarre McTominay a un lavoro “sporco”, che ha garantito nel finale dello scorso anno ma che adesso gli viene male.