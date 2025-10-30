Centrocampisti maturi e d’esperienza, che hanno avuto l’umiltà di mettersi a studiare ancora per crescere. Conte e la sua vita da centrocampista

Conte entra nella testa dei calciatori, ha convinto Anguissa e McTominay che sono centrocampisti totali (Gazzetta)

Antonio Conte e il suo lavoro sulla testa dei calciatori. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Sapere entrare nella testa dei giocatori è mestiere assai complicato, ma indispensabile per il successo. Convincerli poi di poter fare cose mai fatte prima, è arte di pochi. Materia complessa, scivolosa, che si può insegnare solo se hai la giusta credibilità. E in questo, Antonio Conte è da sempre un maestro e nella sua nuova cattedra presso l’università di Castel Volturno, ogni giorno tiene a lezione due alunni speciale: Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay. Centrocampisti maturi e d’esperienza, che hanno avuto l’umiltà di mettersi a studiare ancora per crescere, per imporsi, per diventare centrocampisti totali. Come lo era il loro allenatore quando giocava: un concentrato di tecnica, agonismo e cultura del lavoro, maniaco della perfezione e col vizio del gol. Ecco, quest’ultima caratteristica è quella che ha sfruttato nell’ultimo anno per fare di Anguissa e McTominay due macchine da gol.

Galliani dà ragione a Conte: «Con 9 giocatori nuovi ci vuole un po’ di tempo, ma ce la può fare»

L’ex dirigente di Milan e Monza Adriano Galliani si è soffermato sulle principali vicende del calcio italiano a margine della festa per i 100 anni del Corriere dello Sport. Tra gli argomenti trattati dal “Condor” vi sono anche l’approdo di Gattuso sulla panchina della Nazionale, il suo passato rossonero e l’inizio di stagione del Napoli di Conte.

«Da quando è arrivato, Rino (Gattuso, ndr) ha vinto tutte le partite. Più di 12 punti in 4 partite non può fare», ha sottolineato Galliani ai microfoni di Sportmediaset. «Lo conosco bene, è stato tanti anni da noi (al Milan, ndr), è un ragazzo forte, determinato, che riesce a farsi voler bene. Credo che se c’è qualcuno che può portarci ai Mondiali, quello è Rino. Sicuramente», ha aggiunto.

Quanto invece ai suoi gloriosi trascorsi al Diavolo: «Il Milan, con 29 trofei nel periodo di Silvio Berlusconi… un po’ di storie le abbiamo raccontate e adesso le racconteremo».

Infine, il passaggio sul Napoli: «Conte ha vinto tanto, tantissimo ovunque. Dimostra che è fortissimo. Ma lui tiene attenzione e carica perché è il suo modo per allenare e gestire la società. Credo che il Napoli abbia una buonissima squadra. Chiaro che con 9 giocatori nuovi ci vuole un po’ di tempo ma Conte ce la può fare».