Conte che canta ”O surdato ‘nnammurato’ fa impazzire i tifosi del Napoli e incazzare quelli della Juve

Antonio Conte sempre più trascinatore in campo e fuori. L’allenatore del Napoli continua a incantare i tifosi con le vittorie, ma la sua partecipazione e la sua passione riescono a scatenare letteralmente gli spalti del Maradona.

È accaduto anche domenica sera dopo il fischio finale della gara contro il Genoa, Conte imbocca la strada che porta agli spogliatoi visibilmente provato ma al contempo felice e raggiante per una vittoria fondamentale dei suoi. A quel punto il tecnico leccese, rivolgendosi alla tribuna autorità dello Stadio ‘Maradona’, festeggia la conquista dei tre punti intonando senza freni il celebre brano napoletano ”O surdato ‘nnammurato‘ di Massimo Ranieri, che risuonava in tutto l’impianto di Fuorigrotta.

Strategia, e quindi testa, ma anche tanto cuore: sin da quando è arrivato al Napoli, Antonio Conte ha riversato tutto sé stesso nel progetto del club azzurro, offrendogli non solo tutta la sua competenza da allenatore, ma anche il suo entusiasmo, la sua passione. D’altra parte fu chiaro, quando più di un anno fa venne presentato da Aurelio De Laurentiis come il nuovo tecnico del Napoli: “Io divento il primo tifoso del club che alleno, ne incarno lo spirito”.

“Oje vita, oje vita mia Oje vita, oje vita mia” Conte festeggia così la vittoria contro il Genoa 💫🥰#CorrieredelloSport pic.twitter.com/tp3aPpBI3O — Corriere dello Sport (@CorSport) October 5, 2025

Il video è diventato subito virale e ha scatenato le reazioni non solo dei supporter del Napoli, ma anche di quelli della Juventus, squadra a cui Conte continua a sentirsi legato.

La reazione dei tifosi della Juventus

I tifosi della Juventus non hanno trattenuto la rabbia e il disprezzo nei confronti del loro vecchio allenatore, invadendo i profili social con commenti pungenti: “Falsità al 100%”, scrive Raffaele su Facebook. “Un pagliaccio da circo”, attacca Roberto. “Dopo il tradimento di questa estate non mi stupisco più di nulla”, aggiunge Mario, ricordando il no di Conte alla Juventus alla fine della scorsa stagione e la sua decisione di restare al Napoli. “Io non posso credere che Conte è ancora nella nostra Hall of Fame”, scrive Francik alludendo allo spazio dedicato all’ex giocatore e allenatore al J-Museum.