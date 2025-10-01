Home » Approfondimenti » Media e social

Condò: «Battezziamo la prima prestazione di livello di De Bruyne»

«Oltre ai tre punti Conte porta a casa le combinazioni di De Bruyne e Hojlund». Boban: «Napoli molto aggressivo, partita dura e tosta. Vittoria meritata seppure sofferta».



Mg Dimaro 22/07/2025 - amichevole / Napoli-Arezzo / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Kevin de Bruyne

Negli studi di Sky si commenta la serata di Champions e soprattuto la vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona

Boban«Napoli molto aggressivo, partita dura e tosta. Vittoria meritata seppure sofferta».

Paolo Condò: «Partita molto equilibrata perché lo Sporting ha giocato una buona partita. Oltre ai tre punti Conte porta a casa le combinazioni di De Bruyne e Hojlund. La capacità di uscire palla al piede da un groviglio di giocatori, vedere il corridoio e metterla perfetta per la conclusione del compagno di De Bruyne. Senza Lukaku questo è lo schema con cui il Napoli può rendersi pericoloso. Battezziamo la prima prestazione di livello di De Bruyne».

Maldini: «Sembrava di rivedere Kevin che passava la palla ad Haaland»

