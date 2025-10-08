Ceferin: «L’Uefa non organizzerà mai una competizione per 12 club»

«L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport»

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, che da anni lavora al fianco dell’associazione dei club europei presieduta da Nasser Al Khelaifi, è intervenuto all’assemblea dell’Eca che si sta svolgendo a Roma

L’intervento di Ceferin

«Abbiamo superato crisi senza precedenti, sfidando le tradizioni diventando più forti che mai. Abbiamo superato guerre, epidemie e stravolgimenti economici, ma il calcio europeo è uscito forte e somiglia allo spirito dei gladiatori. Noi mostriamo quel coraggio quando abbiamo deciso di riformare le competizioni per club, un’audacia ricompensata perché ha generato valore fuori e dentro il campo».

