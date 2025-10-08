Ceferin: «L’Uefa non organizzerà mai una competizione per 12 club»
«L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport»
Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, che da anni lavora al fianco dell’associazione dei club europei presieduta da Nasser Al Khelaifi, è intervenuto all’assemblea dell’Eca che si sta svolgendo a Roma
L’intervento di Ceferin
«Abbiamo superato crisi senza precedenti, sfidando le tradizioni diventando più forti che mai. Abbiamo superato guerre, epidemie e stravolgimenti economici, ma il calcio europeo è uscito forte e somiglia allo spirito dei gladiatori. Noi mostriamo quel coraggio quando abbiamo deciso di riformare le competizioni per club, un’audacia ricompensata perché ha generato valore fuori e dentro il campo».
«L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club. Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un’ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo»
Format che vince non si cambia, la Uefa (e Al-Khelaifi) soddisfatta della nuova Champions
“La Uefa non cede. Questo nuovo format di Champions League, la cui seconda stagione sta per iniziare, è in lavorazione da diversi anni e non è stato elaborato frettolosamente per ostacolare il progetto dissidente della Superlega. […]
Alla fine, questa versione rivista e corretta, che sembrava confermare la svolta “tutto in campo” dell’organismo europeo, funziona. La nuova fase a gironi, chiamata fase a gironi, è stata più prolifica rispetto al formato precedente, con una media record di 3,26 gol a partita, superando il picco più alto raggiunto nel 2019-2020 (3,21). Soprattutto, la suspense non si è fatta attendere, contrariamente ai timori.
In termini concreti, specifica la Uefa «il fatto che le squadre possano essere sorteggiate contro avversari provenienti dalla stessa urna ha contribuito a livellare il campo di gioco. Le squadre più in basso nella gerarchia europea hanno migliorato la loro media punti a circa 1 a partita, rispetto allo 0,7 della fase a gironi tra il 2021 e il 2024»