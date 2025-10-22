Bruno Vespa critica Sinner per la Coppa Davis ma trasforma Alcaraz in Alvarez
Su X: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale"
Polemica social infuocata per Bruno Vespa, che nelle ultime ore ha criticato Jannik Sinner con un post su X per la sua scelta di non prendere parte alla Coppa Davis con la nazionale italiana, scrivendo: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”. Non è la prima volta che rinuncia a eventi clou, non solo la Davis ma anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Senza dimenticare l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’invito di Amadeus al Festival di Sanremo.
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna.
La gaffe su Alcaraz
Vespa termina il post con una frase che ha sollevato l’ironia generale “Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna”. Il riferimento era ovviamente a Carlos Alcara che è stato trasformato in Carlos Alcaraz.
Dopo essersi accorto dell’errore Vespa ha ripubblicato il post corretto
Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto ,e’ la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna.
