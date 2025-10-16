Brasile, scena da soap: scopre il marito con l’amante allo stadio e scoppia la lite VIDEO
Una donna brasiliana ha scoperto il marito con l'amante in tribuna, in preda all’ira, la vittima di tradimento ha urlato davanti a tutti: «Io sono la sua donna!»
Una scena incredibile ha catturato l’attenzione dei tifosi allo stadio Ilha do Retiro a Recife, in Brasile, poco prima della partita tra Sport Recife e Ceará SC, valida per la 28ª giornata del Campionato brasiliano. Quello che doveva essere un normale pre-partita si è trasformato in uno spettacolo surreale, con urla e schiaffi sugli spalti.
Scene surreali in Brasile: la ricostruzione
Secondo quanto riportato dai video pubblicati sui social, una donna, riconoscibile dalla maglia della squadra ospite, ha individuato suo marito seduto accanto a un’altra donna. In preda all’ira, la donna ha urlato davanti a tutti: «Io sono la sua donna!» e ha continuato con un deciso «È finita!», mentre colpiva il marito con alcuni schiaffi.
La situazione è degenerata quando la donna ha cercato di affrontare anche l’amante, seduta accanto all’uomo. Il marito ha provato a intervenire per difendere la donna, ma la scena è rapidamente diventata caotica, lasciando gli spettatori attoniti.
Il video, diventato virale in poche ore, ha diviso gli utenti: c’è chi sospetta che possa trattarsi di un episodio orchestrato, ma al momento non ci sono conferme né smentite ufficiali.
In campo, intanto, il match si è concluso 1-1, ma lo spettacolo sugli spalti ha sicuramente rubato la scena agli eventi calcistici. Insomma, non è la prima e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima di queste scene surreali direttamente dal paese Verdeoro.
