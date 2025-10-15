Binaghi ha vinto la sua battaglia: Coppa Davis su Raiuno, come la Nazionale di calcio

L'Italia debutterà il 19 novembre nei quarti contro l'Austria e la sfida sarà visibile solo su SuperTennis, dopodiché - in caso di successo - trasmissione in chiaro anche sulla Rai

Le Finals di Coppa Davis saranno tramesse su Rai 1 proprio come le partite della Nazionale italiana di calcio. Ad annunciarlo con soddisfazione è stato in queste ore il presidente della Fitp Angelo Binaghi. La selezione azzurra, reduce dai trionfi del 2023 e 2024, sarà impegnata alla Unipol Arena di Bologna dal 18 al 23 novembre.

Le parole di Binaghi e tutte le date delle Finals della Coppa Davis 2025

“La Rai e SuperTennis, il canale tv della Federazione italiana tennis e padel, annunciano di aver raggiunto un accordo che consentirà a Rai 1 di aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri dell’Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l’Austria nel turno precedente”, riferisce la nota emanata dalla Federazione. “L’Italia, vincitrice delle ultime due edizioni della Davis, debutterà il 19 novembre nei quarti di finale a Bologna, città che ospiterà la Final 8 della competizione. L’incontro contro l’Austria sarà trasmesso in esclusiva su SuperTennis, detentrice dei diritti tv della manifestazione. In caso di successo degli azzurri, sarà poi anche Rai 1 a far vivere a tutti gli italiani le emozioni dei turni successivi, in simulcast con il canale della Fitp”, si legge.

La stessa Federazione riporta le parole del suo numero uno, Angelo Binaghi:

«Questo accordo sposa un principio fondamentale della nostra Federazione: far sì che il tennis italiano e le imprese dei suoi campioni possano arrivare al pubblico più ampio possibile. Voglio ringraziare la Rai per la sensibilità che ha dimostrato: far vedere il tennis sul primo canale del Servizio Pubblico significa valorizzare uno sport che sta vivendo un momento straordinario e avvicinare ancora più ragazze e ragazzi alla nostra disciplina».

Coppa Davis, il calendario delle Finals di Bologna

Quarti di finale

Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Rep.Ceca vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23 novembre (15:00)