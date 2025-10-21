Barcellona, il ds Deco difende Flick dopo il gesto dell’ombrello: «Gli arbitri sono troppo severi con noi»

Deco, ds del Barcellona non le manda di certo a dire e, dopo l’espulsione di Flick durante il match contro il Girona, ha confermato che il club presenterà ricorso contro la decisione arbitrale, criticando al contempo la severità dei direttori di gara nei confronti dei blaugrana.

Le parole di Deco

«L’allenatore ha detto che non aveva insultato nessuno. Ovviamente faremo appello contro l’espulsione. Gli arbitri sono sempre più severi con noi, vanno molto oltre. Vincere con il Barça è sempre più complicato, ma porta più soddisfazioni. Lottiamo contro molte cose. Non sarà una scusa, indipendentemente dal risultato contro il Real Madrid, ma ci sono decisioni molto dure contro di noi. Faremo la cosa giusta a livello legale».

A proposito della vittoria contro il Girona, Deco ha sottolineato le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione:

«Veniamo da un anno spettacolare e ora l’analisi è molto più severa. Abbiamo avuto più infortuni rispetto alla scorsa stagione, soprattutto in mezzo al campo e in attacco. Il calcio è equilibrio, e con le assenze stiamo cercando di ritrovarlo. Anche le pause per le Nazionali hanno inciso: i giocatori pensano alla Coppa del Mondo e si sentono più sotto pressione. Ma da marzo in poi avremo meno stress. Abbiamo vinto l’anno scorso grazie all’impegno, oltre che alla qualità. Non è stato un campanello d’allarme: se guardiamo ai risultati, non siamo poi così male. Gli avvertimenti si fanno internamente, non davanti ai microfoni».

Infine, un pensiero sul Clasico:

«È la partita più bella del mondo, ma non è decisiva. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma non sarà un Clasico a decidere la stagione».