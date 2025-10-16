Bagnaia: «Mai avuti problemi con la Ducati ma quest’anno è strano, la moto va in modo diverso»

In conferenza: «Oggi ho un incontro con la squadra. Spero che qualcuno abbia trovato la strada giusta». In Indonesia è caduto, la settimana prima aveva vinto in Giappone.

Pecco Bagnaia ha rilasciato una conferenza stampa spiegando il periodo altalenante con la Ducati dopo il fallimento nella gara di Moto Gp in Indonesia, dove è caduto. La settimana prima aveva vinto in Giappone. Ora ripartirà dall’Australia, nella gara di domenica 19 ottobre.

Le dichiarazioni di Bagnaia

L’Australia si presenta come uno strano fine settimana per tutti…

«Nel mio caso, dipende da come mi sento sulla moto, perché se mi sento come a Motegi posso lottare per il podio, per una vittoria o per qualcosa di importante, ma se mi sento come a Mandalika, sarà un weekend difficile e l’importante sarà finire la gara».

Hai capito cos’è successo in Indonesia?

«Ho un incontro con la squadra oggi. Spero davvero che qualcuno abbia trovato la strada giusta, perché a Mandalika era davvero difficile».

Può essere meglio per te questo fine settimana che Marquez non sia nei box, in modo che tutti si concentrino di più su di te?

«Penso che a Motegi tutti si siano concentrati su Marc per il titolo ma ho vinto le gare e, onestamente, non penso che sia una questione di concentrarsi su di me, piuttosto di come sta andando la moto, perché la stessa moto a Motegi stava andando molto bene e la settimana successiva non ha funzionato. Dobbiamo capire questo».

Quanto è cambiato il bilanciamento della moto durante il tuo periodo in Ducati?

«Onestamente, non ho mai avuto questo tipo di problemi. Anche nel 2023, dove la moto era diversa, il mio feeling con essa era lo stesso. La moto funziona in modo diverso ed è molto strano.»

Stai ancora pensando al secondo posto o è già impossibile?

«Dipende dalle prestazioni della moto.»

Come hai fatto a resettare dopo Indonesia? Come sono stati i giorni seguenti?

«Per fortuna ho avuto la gara la settimana prima a Motegi e mi sono sentito bene con la moto, sono stato in grado di spingere e sono stato in grado di vincere. Quindi so di non aver dimenticato come vincere e sono stato a casa in attesa di arrivare qui e vivere qualcosa di buono, perché altrimenti sarà un weekend davvero difficile. Questo circuito è molto veloce e, se l’anteriore non è stabile, diventa un incubo. Quindi spero solo che vada bene».

Perché non hai parlato in conferenza dopo la gara di Mandalika?

«Perché ero ultimo, a quattro secondi dal penultimo e ho fatto otto giri. Quindi non avevo nulla da dire».