Arda Güler incredulo: nominato Mvp (miglior calciatore) di Real Madrid-Juve, pensava fosse un errore

Arda Güler è stato il protagonista della partita di ieri tra Real Madrid e Juventus. Il match si è chiuso 1-0 per il Real, grazie al gol di Bellingham su assist di Vinicius, ma la scena della serata è stata tutta per il giovane turco.

Momento esilarante quando gli hanno consegnato il premio di miglior giocatore in campo: Güler, incredulo, sembrava non crederci nemmeno lui. Ha ritirato il premio, sorridendo ai fotografi per immortalare la sua serata perfetta, che lo ha consacrato anche agli occhi del grande pubblico.

Güler incredulo

Forse si sentiva un po’ intimidito da una partita così ricca di storia e di nomi illustri in campo. Eppure, nonostante la presenza di tanti campioni, è stato proprio lui a distinguersi, conquistando il premio di Mvp grazie a una prestazione probabilmente tra le migliori da quando veste la maglia del Real Madrid. La sua capacità di farsi notare in un contesto così prestigioso dimostra talento, personalità e un’incredibile determinazione, guadagnandosi finalmente anche il riconoscimento del grande pubblico.

🎙️Why were you surprised when you got MOTM? Arda Güler: “I don’t play for that. I play just to take the win. So I didn’t know I was MVP. So thank you.” Top mentality. pic.twitter.com/Y9GFVtOvfB — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) October 23, 2025

Inizialmente ha faticato a ritagliarsi spazio con Ancelotti, ma la sua dedizione e semplicità in campo gli hanno conquistato la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Oggi è una pedina fondamentale per Xabi Alonso: titolare fisso in Champions e spesso in campionato, ha già collezionato 3 gol e 4 assist in 9 partite, confermandosi protagonista nel suo primo anno da grande protagonista.

Contro la Juventus, Güler ha offerto una prestazione straordinaria: 74 minuti di gioco dominati, 7 passaggi chiave, 97% di precisione nei passaggi, 6/6 passaggi lunghi completati, tutti i dribbling riusciti al 100% e ben 10 recuperi di palla. Una performance da vero Mvp, che ha messo in mostra tutte le qualità che lo rendono uno dei giovani più promettenti d’Europa.