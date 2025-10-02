Allegri ha sfilato la maglia della salute a Modric: «Corri quanto, come e dove vuoi» (Gazzetta)

Si vede che si sta divertendo un mondo. Contro il Lecce lo inquadravano in panchina e rideva anche lì. È la lezione più preziosa per i giovani, non come calcia, ma come vive con passione il suo mestiere

Luigi Garlando sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport esalta Luka Modric e lo fa prendendo a riferimento lo scontro diretto di domenica sera contro il Napoli e Kevin De Bruyne

“Va fatta la tara del carattere. Luka Modric ha sempre avuto gli occhi svegli di un discolo di strada, con il cappellino da baseball girato sul collo e la fionda in tasca. Kevin De Bruyne, invece, ricorda un bambinone studioso, da primo banco, col broncio anche quando gli riconsegnano il compito di matematica senza errori. Ma, fatta la tara, resta comunque forte il contrasto tra le prestazioni dei due campioni, nell’incrocio di San Siro. Una sensazione nitida: che il croato stesse giocando al parco, mentre il belga stava sbrigando una pratica d’ufficio”.

Modric si diverte e si vede

Il calciatore del Milan si diverte in campo, corre e non si risparmia

“Come ordinano le mamme apprensive ai figli malaticci: «Gioca, ma non sudare». Allegri gli ha sfilato la maglia della salute:«Corri quanto, come e dove vuoi». Anche per 90 minuti interi, come da giovane. Si vede che si sta divertendo un mondo. Contro il Lecce lo inquadravano in panchina e rideva anche lì. È la lezione più preziosa per i giovani, non come calcia, ma come vive con passione il suo mestiere”.

