Al Liverpool niente lanci lunghi e rimesse laterali, Slot: «non è così che si vincono i campionati»

La Premier League sta cambiando: lanci lunghi e rimesse laterali. Gioco spezzettato e primo comandamento non far giocare gli altri. Addio al Guardiolismo fatto di palleggi e verticalizzazioni. Ma c’è chi non ci sta: Arne Slot, allenatore del Liverpool non seguirà questa tendenza, né ora, né mai. Ne parla il Times

Slot nuota controcorrente rispetto alla Premier: Le grandi squadre non giocano così

Una serie di tre sconfitte in una settimana prima della sosta per le nazionali ha acceso i riflettori sull’evoluzione del Liverpool campione, ma la risposta di Slot è stata quella di restare fedele ai propri principi, non di allontanarsene. Il tecnico olandese vuole continuare a nuotare controcorrente, a partire dalla sfida contro il Manchester United ad Anfield, e crede che alcuni dei costosi acquisti estivi — in particolare Alexander Isak — siano ora pronti a guidare la squadra fuori da un periodo di transizione difficile e a riaffermarne la forza. «Quel tipo di gioco fatto di lanci lunghi e seconde palle non è lo stile con cui si vince questo campionato da almeno vent’anni», ha spiegato Slot. «Non lo fanno Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Liverpool o Manchester City. È però una risposta legittima quando si gioca contro squadre di quel livello: contro il City, contro l’Arsenal, contro il Chelsea».

Una tendenza nata in reazione al titolo del Liverpool

Secondo Slot, questa tendenza è nata proprio come reazione al successo del Liverpool: molte squadre ora preferiscono difendersi basse e affidarsi a lanci lunghi. Lo United lo aveva già fatto a gennaio, riuscendo a strappare un 2-2 ad Anfield. L’allenatore ammette che i Reds hanno sofferto contro avversari che usano queste tattiche. Ha analizzato nel dettaglio le prestazioni: «Abbiamo subito nove gol in campionato: quattro da palla inattiva, due in contropiede e tre su azione. Concediamo troppe situazioni da cross, soprattutto sulle fasce. Dobbiamo sistemare questo». E aggiunge: «Se perdi tre partite di fila e indossi la maglia del Liverpool, non importa chi hai davanti: devi reagire».

Slot Vuole che il Liverpool torni a essere pericoloso su calci piazzati e ritrovi quella scintilla di creatività che l’anno scorso aveva spesso il volto di Mohamed Salah. A 33 anni, però, l’egiziano non può portare da solo il peso dell’attacco. Per questo il club ha investito 320 milioni su Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Alexander Isak. Dopo settimane di lavoro per ritrovare la condizione, il 26enne svedese ora è pronto, dice Slot, «al cento per cento». «Cosa mi aspetto da lui? Gol», ha sorriso l’allenatore. «Ma anche la leadership nel pressing. È un numero 9 del Liverpool, e deve segnare: è quello che ha sempre fatto. Se è in forma, la squadra continuerà a creare le occasioni migliori e a tirare più di chiunque altro in Premier League».