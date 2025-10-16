Il ministro oggi a Napoli. Il sindaco Manfredi: «A brevissimo cominceremo la progettazione degli interventi possibili sul Maradona e poi ci confronteremo col governo e con la Uefa».

Abodi: «L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma possibile. Il tempo corre»

Napoli rischia di perdere gli Europei, ormai è chiaro. Lo ha detto chiaro e tondo oggi il ministro dello Sport Andrea Abodi intervenuto a Napoli.

Ecco cosa riporta rainews.it

Napoli rischia di perdere un grande appuntamento sportivo internazionale. La città è indietro nella preparazione dello Stadio Diego Armando Maradona e questo mette a rischio il coinvolgimento negli Europei di calcio del 2032.

A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Il tempo corre. Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è possibile”.

C’è anche la risposta del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Noi stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore. A brevissimo cominceremo la progettazione degli interventi possibili sul Maradona e poi alla fine ci confronteremo con il Governo nazionale e con l’Uefa».

Rispetto all’ipotesi di un nuovo stadio nell’area di Poggioreale, lanciata nei mesi scorsi dal presidente del Calcio Napoli De Laurentiis, Manfredi ha ribadito che «il percorso amministrativo è molto complesso perché ci sono i vincoli della presenza del mercato che sicuramente rappresentano un ostacolo molto difficile da superare, ma noi valuteremo tutte le possibili opzioni».

Abodi ha ricordato i tempi per avere l’ok della Uefa per gli stadi

Ecco cosa riporta Fanpage:

Un Europeo di calcio senza Napoli è “inimmaginabile”, ma comunque uno scenario “possibile”. Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani, intervenuto oggi al circolo Ilva di Bagnoli nell’incontro “Lo sport per tutti. Dalla costituzione al territorio”. Se da una parte Napoli si sta preparando per la America’s Cup del 2027, il rischio è che la città partenopea possa restare fuori dall’Europeo di Calcio del 2032, che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia.

«America’s Cup ed Europei di calcio sono due priorità che hanno caratteristiche differenti – ha spiegato Abodi – ma anche per gli Europei il tempo corre. E, per quanto sia inimmaginabile, un Europeo senza Napoli è possibile», ha ribadito ai presenti. Il tempo, del resto, non è il miglior alleato: entro il 1° ottobre 2026, quindi tra meno di un anno, bisognerà dare l’elenco dei cinque stadi (gli altri cinque saranno stadi turchi) alla Uefa, ed entro marzo 2027 dovranno partire i lavori. E Napoli rischia, dunque, la clamorosa esclusione che sarebbe la prima della storia.