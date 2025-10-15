15 feriti, 9 arresti, 16 fermati: a Tel Aviv annullato il derby Hapoel-Maccabi. La polizia: “rischi per la vita umana”

ll derby di Tel Aviv tra Hapoel e Maccabi è stato annullato a causa di disordini e di «rischi per la vita umana». Lo riferisce la polizia israeliana. Lo scrive Il Guardian. La partita si sarebbe dovuto disputare domenica sera al Bloomfield Stadium, l’impianto condiviso dalle due squadre, con l’Hapoel designato come squadra di casa.

La decisione della polizia

In alcuni filmati diffusi dalla polizia si vedono oggetti e fumogeni lanciati in campo, oltre a scene di tensione e scontri all’esterno dello stadio. La polizia israeliana ha effettuato nove arresti e fermato altre sedici persone a seguito della sospensione della gara “per violenti disordini”. Alcuni agenti sono rimasti feriti. In una nota pubblicata su X (ex Twitter), la polizia ha scritto: «Disordini, rivolte, agenti feriti e danni alle infrastrutture: questa non è una partita di calcio, è una violazione dell’ordine pubblico e un grave episodio di violenza. Abbiamo informato le squadre, i dirigenti e gli arbitri della decisione di non permettere lo svolgimento della gara al Bloomfield Stadium.». «Decine di fumogeni e dispositivi pirotecnici sono stati lanciati, ferendo 12 civili e tre agenti di polizia. La polizia ha effettuato nove arresti e altre sedici persone sono state fermate per essere interrogate»

Ai tifosi del Maccabi vietata la trasferta contro l’Aston Villa

Il Maccabi ha preso le distanze dagli incidenti, sostenendo che il rinvio «è stato causato dai fumogeni lanciati in campo dai tifosi dell’Hapoel». L’Hapoel ha replicato su X polemizando con le fore dell’ordine: “Gli eventi scioccanti accaduti fuori dallo stadio e in seguito alla decisione sconsiderata e scandalosa di non tenere la partita dimostrano solo che la polizia israeliana ha preso il controllo dello sport”. L’episodio arriva pochi giorni dopo che ai tifosi del Maccabi era stato comunicato il divieto di assistere alla partita di Europa League di novembre contro l’Aston Villa, in programma a Birmingham. La decisione è stata motivata con «un alto rischio di violenza sulla base delle informazioni attuali e di precedenti incidenti». La decisione ha provocato un’ondata di polemiche politiche. Il primo ministro Keir Starmer l’ha duramente criticata giovedì, mentre diverse figure pubbliche hanno chiesto che il divieto venga revocato.



«È una decisione sbagliata. Non tollereremo l’antisemitismo nelle nostre strade,» ha dichiarato Starmer. «Il ruolo della polizia è garantire che tutti i tifosi possano godersi la partita senza timore di violenze o intimidazioni.»