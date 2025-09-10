Yildiz svalutato alla PlayStation, per Fc26 vale appena 79 (il massimo è 91): i tifosi della Juventus non la prendono bene

Il videogioco di calcio Fc26 ha rivelato le valutazioni (overall) di alcuni dei principali club del mondo. E tra questi c’è anche la Juventus. Kenan Yildiz è stato valutato come un 79 (il massimo di ogni giocatore è 91) e sono arrivate le proteste da parte dei tifosi bianconeri, che chiedevano un overall più alto per il numero 10 turco.

Yildiz valutato 79 da Fc26: pioggia di critiche dai tifosi della Juventus

Piovono le critiche sui social dai tifosi della Juventus, che vorrebbero addirittura che la società interrompesse la partnership con il videogioco della PlayStation.

@DanRavencroft : Yldiz 79? Ci prendono per il culo

@juveinsideheart : yildiz 79 senza senso

@OPENDIANO : ma perché collaborate ancora?

@Lewis_Bramato : Yildiz 79 e Locatelli 84? … che insulto

Ricordiamo che gli overall possono cambiare nel corso della stagione con gli aggiornamenti del gioco, in base alle prestazioni stagionali dei singoli giocatori.

“La Juve che oggi affronterà il Madrid a Miami è la più limitata del nuovo secolo. Nella rosa spicca Kenan Yildiz, un bene instabile. «So che in questo Mondiale sono sotto i riflettori ma non mi interessa. Penso alla squadra», ha detto qualche giorno fa. Potente, abile nel dribbling con finte e pronto a scegliere le opzioni più distruttive, il giorno in cui Yildiz entra in campo ispirato, è capace di trasformarsi nel calciatore più decisivo del pianeta. Lo ha dimostrato contro il City. È entrato in campo al 58° minuto e non ha sprecato nemmeno 30 secondi cercando di fare un tunnel a Rodri. Quando è illuminato, si sente capace di tutto. Ha tagliato le linee di passaggio con un’intuizione divinatoria, ha fornito due assist sorprendenti e ha tirato due volte in 15 minuti, il tempo che il suo allenatore, Igor Tudor, gli aveva concesso dopo un turnover disastroso (5-2)”.

“Yildiz, che gioca come numero dieci a centrocampo, è capace di trasformare la Juventus più misera a memoria d’uomo in una vetrina di calcio d’attacco, e lo fa praticamente da solo. Allo stesso modo, ci sono momenti in cui perde la concentrazione e i suoi muscoli si muovono a malapena con la grazia di un rimorchio. Può diventare indifferente alle partite, soprattutto alle noiose formalità in cui non si sente osservato, e finisce per comportarsi come uno spettatore distratto”.