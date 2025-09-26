Yamal ancora nella bufera. L’influencer: «Il suo agente tiene un calendario per le uscite con le ragazze»

Ospite a "En todas las salsas", Fati Vazquez: «Sono uscita con lui e ho incontrato la sua cerchia: non credo che sia ben consigliato o che stia prendendo le decisioni giuste. Una ragazza mi ha scritto e...»

La vita extra calcistica di Lamine Yamal torna a far discutere dopo la scorsa estate, quando era stato protagonista della cronaca rosa con le sue vacanze in compagnia di ragazze diverse. La discussa festa di compleanno per i 18 anni ha sollevato le polemiche, ma adesso il giocatore è di nuovo al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni dell’influencer che era con lui nei giorni trascorsi in Italia: si tratta di Fati Vazquez, creator digitale di 30 anni che è stata paparazzata con lui quando era ancora minorenne.

Ospite del podcast “En todas las salsas” ha raccontato tutto ciò che è accaduto nel corso dell’estate, rivelando anche dei dettagli sulla vita del giovane spagnolo che fanno storcere il naso ai tifosi, preoccupati per la sua condotta fuori dal campo. La donna non lo descrive come un professionista ma solleva delle questioni che lo mettono in cattiva luce, soprattutto se paragonato agli altri calciatori della sua età che conducono uno stile di vita molto diverso.

A lo mejor son solo amigos, pero es turbio de cojones lo de Fati Vázquez (30 años) y Lamine Yamal (17 años). pic.twitter.com/Z1WZ6coc5p — -1899- (@_Futbolero_) June 17, 2025

Fati Vazquez solleva polemiche su Lamine Yamal

«Lamine Yamal non è molto umile. Sono uscita con lui e non credo che sia stato ben consigliato», ha esordito la ragazza. «Ho incontrato la sua cerchia ristretta e, a giudicare da quello che ho visto, non credo che lo stiano consigliando adeguatamente o che stia prendendo le decisioni giuste. Non credo sia normale fare quelle cose alla sua età, oltre al fatto che a 17 anni andava già in discoteca, alle feste, o che a 17 anni ha portato 10 ragazze su una barca a Ibiza», ci ha tenuto a sottolineare. Per poi lasciarsi andare alla seguente rivelazione: «L’agente di Lamine tiene un calendario per lui, organizzando le sue giornate con le ragazze con cui esce. Lamine ha un calendario di ragazze».

L’influencer fa il confronto tra le vita di Lamine Yamal e quella degli altri calciatori di altissimo profilo della sua età che si comportano in modo completamente diverso. Fa l’esempio del compagno di squadra Cubarsì, anche lui giovanissimo talento del Barcellona, che cerca di tenersi lontano da ogni gossip e da tutte le cose che potrebbero danneggiare la sua immagine: «Pau Cubarsí ha la stessa età di Lamine Yamal. Quando hanno compiuto 18 anni, si vedevano le foto: Lamine Yamal ha fatto una festa enorme, mentre Pau Cubarsí ha festeggiato solo con una torta a casa… Capisci cosa intendo?», ha osservato.

Fatì ha anche raccontato di quando scoprì che Yamal frequentava donne diverse nello stesso periodo: «Una ragazza mi ha scritto, aveva visto che mi aveva portato nello stesso posto in cui era stata lei». Insomma, un vero e proprio “disastro rosa” da parte del funambolo blaugrana.