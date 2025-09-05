Home » Gli altri Sport

Vasseur e le difficoltà nel reclutare personale: «Ferrari un po’ isolata in Italia»

Al podcast Beyond the Grid: «Nel mondo della Formula 1 ci sono sette squadre in soli 60 km in Gran Bretagna, siamo meno coinvolti nello spostamento del personale da team a team»

Alla vigilia del weekend di Formula 1 a Monza, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur è intervenuto al podcast ufficiale del Cicus – “Beyond the Grid” – per fare il punto della situazione sul team di Maranello. Tra gli altri argomenti trattati, il manager francese si è soffermato anche sulle difficolta del Cavallino Rampante a reclutare tecnici che possano portare un contribuito importante, spiegandone le motivazioni.

Le parole di Vasseur

Vasseur ha innanzitutto sottolineato che la Ferrari e la Racing Bulls sono le uniche due squadre ha aver il proprio quartier generale al di fuori dei confini della Gran Bretagna: «Lavorare per la Ferrari è completamente diverso, per il fatto che con l’ex Minardi siamo un po’ isolati in Italia e gli altri team sono tutti nel Regno Unito».

«Nel mondo della Formula 1 ci sono sette team in soli 60 km in Gran Bretagna e quindi quando si tratta di reclutare personale è un po’ diverso anche a livello di approccio. Da qui siamo meno coinvolti nello spostamento del personale da team a team. Ma è così e sono felice di essere in Italia», ha aggiunto l’ex Sauber.

L’ambientamento è un altro tema cruciale. Ne è l’esempio il periodo di adattamento che sta attraversando l’attuale direttore tecnico del Cavallino, Loic Serra, proveniente dalla Mercedes (con sede a Brackley). «Loic è entrato otto mesi fa a far parte del team, ma avevamo iniziato a parlare probabilmente due anni fa. La prima auto della sua era sarà quella del 2026. Sono serviti tre anni e in F1 non sono sicuro che tanti siano disposti a concedere tre anni. Se guardiamo ad alcuni team con Alpine, hanno cambiato il team principal ogni anno nelle ultime otto o nove stagioni», ha affermato.

