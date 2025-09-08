Torino-Napoli, settore ospiti aperto solo con tessera ai non residenti in Campania (per ora)

Pur mancando più di un mese al match, sono state già definite le modalità di vendita del settore ospiti di Torino-Napoli. Il club azzurro ha informato i propri supporters con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Il settore sarà aperto ai soli possessori di fidelity card del Napoli che però non sono residenti in Campania. Trasferta vietata, dunque, per chi risiede in regione. La decisione ad oggi è questa seppur in attesa di un giudizio finale da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Torino-Napoli, vietata ai residenti in Campania

Questo il comunicato ufficiale del Napoli:

“Il Napoli informa che i biglietti per il match Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

“I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre 2025, on line e presso i punti vendita (ad esclusione dei punti della regione Campania), sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, in attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania per tutti i settori dello stadio. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania”.

“I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 39,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti”.