Tamberi saluta il Mondiale di Tokyo alle qualificazioni

Termina alle qualificazioni il Mondiale di atletica a Tokyo di Gianmarco Tamberi, proprio dove aveva vinto quattro anni prima l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi.

Alla Rai ha dichiarato:

«Ho poco da dire; è un grande rimpianto, rammarico. Mi dispiace perché oggi le sensazioni erano buone. Ho fatto un risultato pietoso, è giusto che sia arrabbiato. So che quest’anno è stato particolare, fa male. Mi son presentato qui in condizioni tutt’altro che buone».

«Ho provato a fare atletica in maniera diversa, con più equilibrio, ma mi sono reso conto che se si vuole ambire a essere il numero uno non è possibile. O almeno per me non lo è. Tutto quello che ho fatto al campo e fuori dal campo mi ha portato a vincere quello che ho vinto. Non ho il talento di Usain Bolt o i piedi di Mattia Furlani. Il lavoro è determinante e anche l’ossessione con cui l’ho fatto. Fare sport tanto per farlo, non riuscivo ad accettarlo, nel giro di poco tempo ho capito che dovevo rimetterci del mio. Dispiace tantissimo non ci sia Barshim, saremmo tornati insieme quattro anni dopo a Tokyo, sarebbe stata un’immagine molto motivante. È un campione che mi ha spinto a fare tanto di quello che sono riuscito a fare. Ora mi trovo ad avere il primato personale più alto e lo stagionale più basso».

«Per me l’effetto-Tokyo è finito 4-5 mesi dopo: ho messo da parte la vittoria precedente, è l’unico modo per andar avanti e vincere di nuovo».