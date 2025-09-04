Stipendi serie A, Napoli terzo con 110 milioni: Elmas guadagna quanto McTominay. Lukaku è il più pagato

Calcio e Finanza: Lukaku 6 milioni di euro netti a stagione, seguito da Kevin De Bruyne a 5,5 milioni e da Rasmus Hojlund a 5 milioni. Inter e Juve hanno la rosa più cara

Il Napoli si piazza al terzo posto tra le squadre di serie A per gli stipendi. In vetta c’è l’Inter, mentre al secondo posto la Juventus. La graduatoria è stata stilata da calcioefinanza, che ha reso noto non solo la classifica dei monte ingaggi squadra per squadra ma anche dei singoli giocatori. A seguire quanto si legge sugli azzurri.

Stipendi serie A, il Napoli è al terzo posto

“Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,1 miliardi di euro,in crescita rispetto al totale della stagione 2024-2025 (1,06 miliardi) con un aumento pari a circa il 3,8%. Il dato potrebbe subire delle piccole variazioni nei prossimi giorni nel caso di operazioni di mercato in entrata o in uscita (es. ingaggio di giocatori a fine contratto o cessioni verso Paesi in cui il mercato è ancora aperto)”.

“Cinque i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Al comando l’Inter, con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro, seguita da Juventus (123 milioni di euro) e dal Napoli (110,1 milioni). Fuori dal podio la Roma con 107,5 milioni, seguita dal Milan (104,5 milioni). Nella top ten cresce il Como con 47,8 milioni di euro, davanti al Torino (41,2 milioni di euro) e al Bologna (38,5 milioni di euro)”.

Ecco la classifica completa:

Inter: 141,5 milioni di euro Juventus: 123 milioni di euro Napoli: 110,1 milioni di euro Roma: 107,5 milioni di euro Milan: 104,5 milioni di euro Lazio: 69,9 milioni di euro Fiorentina: 60,8 milioni di euro Atalanta: 57,9 milioni di euro Como: 47,8 milioni di euro Torino: 41,2 milioni di euro Bologna: 38,5 milioni di euro Sassuolo: 33,3 milioni di euro Genoa: 27,8 milioni di euro Cremonese: 22,8 milioni di euro Udinese: 20,5 milioni di euro Parma: 20,2 milioni di euro Cagliari: 19,9 milioni di euro Hellas Verona: 18,2 milioni di euro Lecce: 15,9 milioni di euro Pisa: 14,7 milioni di euro

Monte ingaggi Napoli, Lukaku il più pagato

“La stagione 2025/2026 di serie A si apre con importanti novità nella rosa del Napoli, non solo a livello tecnico ma anche economico. Gli stipendi Napoli 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club partenopeo. In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club azzurro ha visto le cifre legate al monte ingaggi crescere sensibilmente. Complessivamente, infatti, nella passata stagione il Napoli ha pagato per i giocatori in rosa circa 50,6 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 84,3 milioni di euro lordi”.

“Cifre che crescono in modo significativo nel 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza. Infatti, i partenopei dovrebbero pagare circa 63,5 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento pari a circa 26 milioni di euro (+30,7%). Il giocatore più pagato della rosa è Romelu Lukaku con 6 milioni di euro netti a stagione, seguito da Kevin De Bruyne a 5,5 milioni e da Rasmus Hojlund a 5 milioni. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26”.

