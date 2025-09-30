Sorprendente Gutiérrez, in Spagna elogiano il suo debutto col Milan (Sport)

Fuori Rrahmani, Buongiorno, Olivera e Spinazzola, tocca a lui e non delude. Ha completato il 95% dei passaggi (53 su 56) e realizzato numerosi passaggi chiave.

“Dopo 5 mesi torno a godermi un campo da calcio. Felice di poter debuttare con questa maglia. Continueremo a lavorare per le prossime partite. Grazie a tutti” — ha scritto un entusiasta Miguel Gutiérrez, che ha giocato i suoi primi minuti con la maglia del Napoli dalla sua arrivata a metà agosto.

Scrive il portale spagnolo Sport:

“Il terzino sinistro, che non scendeva in campo dallo scorso 24 aprile a Butarque a causa di un infortunio alla caviglia, ha disputato un grande debutto – nonostante la sconfitta – sotto la guida di Antonio Conte.

A luglio ha dovuto essere operato alla caviglia destra per porre fine ai fastidi che lo tormentavano da aprile e, cinque mesi dopo, ha potuto finalmente tornare a sentirsi calciatore. Le assenze di Leandro Spinazzola e Mathías Olivera gli hanno aperto le porte della titolarità contro il Milan San Siro.

La squadra rossonera ha conquistato la vittoria, ma Gutiérrez, che ha disputato tutti e novanta i minuti, ha impressionato nel suo esordio con il campione in carica. Poco ha potuto fare sui due gol subiti e, in effetti, lo stesso Conte ha sottolineato la sua crescita durante la partita. Tra i titolari, è stato il secondo giocatore con la migliore percentuale di passaggi riusciti (95%), completando 53 dei 56 passaggi tentati. Ha inoltre effettuato quattro passaggi chiave, cinque nell’ultimo terzo di campo e nove in progressione.”

Il superstite Gutierrez non avrebbe mai immaginato di esordire a Milano (Corsera)

Ne scriveva il Corriere della Sera con Monica Scozzafava due giorni fa:

Nulla da inventare, solo rimediare. Il mercato estivo gli ha portato, fra gli altri, lo spagnolo Miguel Gutierrez, 22 anni, terzino di spinta, reduce da un infortunio, che — non lo avrebbe mai immaginato — può esordire titolare nella Scala del calcio. Succede. Conte dissimula l’amarezza e l’incertezza, propenso a caricare emotivamente i «superstiti» della difesa, a indirizzare la partita sui binari della convinzione. Il Milan è la prima di tre gare in sette giorni, la conta dei giocatori è necessaria. È la Champions, quel delizioso e prestigioso «fastidio» che Allegri e il suo Milan non hanno. Possono essere favoriti per questo? Conte non cade nel tranello: preoccupato sì, ma sempre lucido.

Le parole d’ordine di Conte sono: pazienza e fiducia, il percorso è evidentemente a lungo termine, e al di là del risultato contro il Milan, prevede l’inserimento di giocatori giovani e ancora inesperti. Marianucci, difensore arrivato dall’empoli, anni 21, è un altro degli indiziati di stasera. Magari a gara in corso, come rimedio in più alla penuria di difensori. «Settimana dura» insiste Conte.