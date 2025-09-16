Schröder: «Il mercato del basket Nba è una forma di moderna schiavitù»

Il giocatore-simbolo della Germania campione d'Europa e del Mondo: "I versi da scimmia, abbiano il coraggio di farmeli in faccia fuori dal palazzetto. Così poi vedono"

Se non avete visto la divertentissima finale degli Europei di basket, Dennis Schröder è il giocatore della Germania già campione del mondo che nei secondi finali ha preso il pallone e ha segnato i due canestri decisivi. Ha 32 anni e gioca da ormai 13 stagioni in Nba. Una stella europea tra le stelle, che però si è un po’ stufato del sistema di mercato del basket americano. Dice che è “una forma di schiavitù moderna”.

Mentre in Europa è una vera e propria star, infatti, negli Stati Uniti è “a metà strada tra un sostituto premium e una stella di seconda fascia”, scrive As. Ha appena firmato un contratto triennale da quasi 45 milioni di dollari con i Sacramento Kings, che sono la sua decima squadra Nba. Insomma è in viaggio continuo: ha giocato per squadre storiche come i Warriors, i Celtics e i Lakers. Ha una media di quasi 14 punti e 5 assist in 842 partite di stagione regolare, più della metà delle quali da titolare. Il problema sono gli scambi, continui. Su cui i giocatori non possono mettere bocca.

“Sono il proprietario di una squadra in Germania, so come funzionano le cose e so che questo è un business. E so che quando vieni scambiato il tuo stipendio non cambia, quindi questo è un problema minore. Ma il mercato NBA è come una versione moderna della schiavitù. È così, ognuno può decidere dove andare , anche se hai un contratto firmato da qualche parte. È vero che guadagniamo un sacco di soldi in cambio, ma in qualsiasi momento possono dirti di non andare a lavorare, che devi andare da qualche altra parte lo stesso giorno. E questo dovrebbe cambiare un po’. Possono scambiare un giocatore che ha appena portato la sua squadra alle finali, come è successo a Doncic dopo cinque anni consecutivi nell’All-Star Team e aver fatto guadagnare un sacco di soldi ai Mavs. Se succede a uno come lui, nessuno in NBA può considerarsi al sicuro. Va bene nei primi anni, ma dopo un posto… “.

Figlio di colore di madre gambiana nel nord della Germania, è cresciuto in un clima diffuso di razzismo: “I versi da scimmia non si possono tollerare. Vorrei che le persone che li fanno avessero il coraggio di farli a me fuori dall’arena. Perché lì, lo giuro sulla tomba di mio padre, ne affronterebbero le conseguenze”.