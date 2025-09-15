Sarri, la rabbia e la fuga dallo stadio dopo la sconfitta col Sassuolo (Messaggero)
Nervoso, scuro in volto, Sarri vola subito a bordo della macchina del ds Fabiani e diserta le interviste dopo il triplice fischio. La società parla di “motivi familiari” (in realtà, solo un pit stop a Castelfranco)
La Lazio di Maurizio Sarri è schiacciata dal Sassuolo e rimedia la seconda sconfitta in tre giornate.
“Lazio di nuovo timida, senza idee né personalità, né gioco. Dr.Jekyll e Mr.Hyde, riecco il mostro lontano dall’Olimpico. Tre tiri in porta, tanti quanto gli emiliani, ultimi della Serie A sino a ieri pomeriggio”
Al termine dell’incontro il tecnico non si è presentato ai microfoni per le consuete interviste, lasciando la parola al vice. Il Messaggero parla di “fuga”
“Fuga dal Mapei Stadium. Nervoso, scuro in volto, Sarri vola subito a bordo della macchina del ds Fabiani e diserta le interviste dopo il triplice fischio. La società parla di “motivi familiari” (in realtà, solo un pit stop a Castelfranco) e rimanda a oggi a mezzogiorno – tramite i canali ufficiali – la disamina del tecnico”
