Sarri: «Abbiamo perso per un erroraccio, la Lazio non meritava la sconfitta»

La Roma vince il derby per 1-0 e lascia alla Lazio soltanto rimpianti. Alla vigilia il tecnico Maurizio Sarri aveva detto di ricordare solo i derby persi, adesso passano a due: «La solita incazzatura e tristezza post derby perso l’altro però ha avuto una storia diversa perché nel primo tempo perdevamo già 3-0».

Nel postpartita, ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua delusione per una sconfitta maturata dopo una gara che a suo giudizio i biancocelesti non avrebbero meritato di perdere

Le parole di Sarri

Un «erroraccio» decisivo

«C’è stata l’occasione per poter pareggiare, quattro cinque occasioni nitide. Abbiamo perso per un erroraccio, vediamo se è tecnico o di superficialità. Abbiamo perso in un brutto modo, tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per la nostra gente, erano tanti e ci hanno creduto. Dispiace per la squadra che ha fatto una gara che non meritava di perdere».

Il tecnico ha poi spiegato così la scelta, che ha sorpreso un po’ tutti, di lasciare in panchina Castellanos per schierare Dia dal 1′: «Il tentativo era di non dargli punti di riferimento e inserirsi con i centrocampisti, nel primo tempo l’abbiamo fatto due volte. Dia aveva fatto benissimo durante la settimana e mi sembrava giusto dargli un’opportunità, stare fuori ha fatto bene a Taty perché in quella mezz’ora è entrato bello deciso. La squadra ha avuto un po’ di sbandamento dopo il gol subito perché anche Rovella era in difficoltà e gli abbiamo chiesto di fare 6-7 minuti soffrendo per non sprecare subito il secondo slot di cambi».

Nel secondo tempo poi, nonostante l’inferiorità numerica nel finale, la Lazio avrebbe anche potuto pareggiarla: «Meritavamo il pari, se facciamo mente locale della partita abbiamo avuto uno sbandamento dopo il gol. Fino a quel momento non è successo niente di particolare. Sul gol abbiamo sbandato e abbiamo avuto quei minuti in cui potevamo prendere anche il secondo. Fino al 38° non ho avuto segnali che potessimo perderla».