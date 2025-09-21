Mentre la Ferrari arranca nelle retrovie, a Baku l’ex Sainz va in prima fila (e finisce terzo)

Carlos Sainz e Max Verstappen continuano ad accumulare successi a Baku. Dopo le qualifiche di ieri, con Sainz in seconda posizione e Verstappen in pole, l’attenzione è ora tutta rivolta alla gara, che si è corsa oggi e Sainz ha chiuso al terzo posto dietro Verstappen e Russell (davanti alle Ferrari ottave e nona con Hamilton e Leclerc). Il giovane pilota spagnolo, al suo primo anno con la Williams, è chiamato a confermare sul circuito azero le qualità che lo hanno portato a una prestazione così straordinaria in condizioni estremamente complicate, durante sessioni di qualifiche segnate da bandiere rosse a ripetizione. Mentre la Ferrari continua ad arrancare nelle retrovie. Lo riporta El Paìs. La gara odierna è una nuova prova di strategia, individuale e del suo team.

All’improvviso Carlos Sainz, che ha saputo sfruttare le difficili condizioni di Baku (Paìs)

Si legge così sul quotidiano spagnolo:

“Carlos Sainz e Max Verstappen, ognuno a modo suo, si sono schierati questo sabato dalla parte dei romantici che sostengono che la Formula 1 di oggi sia ancora capace di suscitare quelle espressioni di stupore sempre più difficili da cogliere. […] Nonostante l’apparente calma che ostenta per la maggior parte del tempo, il pilota della Williams soffre più di quanto avrebbe immaginato nel suo primo anno con il team di Grove (Gran Bretagna). […] Il madrileno si è imposto con tutta la forza del mondo in Azerbaijan, dove ha superato una serie di ostacoli per piazzare la sua vettura in prima fila. […]

In condizioni normali, Sainz non sarebbe in grado di vincere il Gran Premio. Ma ha già imboccato la strada giusta per cambiare il suo attuale slancio. Travolto da una strategia che si è rivelata un sogno, il giovane è stato uno dei primi a tentare la fortuna nell’ultima sessione di qualifiche (Q3), una decisione che gli ha quasi assicurato la pole position. Non appena ha completato il giro che lo ha portato in testa alla griglia, alcune gocce di pioggia hanno iniziato a cadere, causando lo schianto di Charles Leclerc contro il muro e l’interruzione delle prove da parte dei commissari. La stessa cosa è successa più tardi con Oscar Piastri […]

Il secondo posto di Sainz è la migliore posizione di partenza per una Williams negli ultimi quattro anni, da quando George Russell si è piazzato secondo al Gran Premio del Belgio 2021. […] Se l’impresa di Sainz è un vero successo, è difficile definire con precisione cosa stia facendo il campione in carica in questa stagione, alla guida di una vettura che lo lascia in svantaggio rispetto a Piastri e Norris, pur avendo ottenuto più pole position dei suoi rivali McLaren. Questi ultimi, in uno dei punti del calendario attuale che ancora gli mancavano”.