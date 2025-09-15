Rrahmani non ci sarà contro il City, non ha ancora recuperato dall’infortunio alla coscia (CorSport)

Il Napoli si prepara alla prima di Champions League della stagione contro il Manchester City, giovedì 18 settembre alle 21. Se Alex Meret è in dubbio dopo l’affaticamento muscolare rimediato prima del match contro la Fiorentina, chi invece non dovrebbe esserci quasi per certo è Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è tornato acciaccato dalla sosta delle nazionali e non ha giocato nemmeno a Firenze due giorni fa.

Il Napoli si prepara al match contro il City

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Domenica libera, ventiquattro ore di totale relax. Antonio Conte ha concesso un po’ di riposo alla squadra al rientro da Firenze, fissando la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno direttamente a oggi. Sotto il profilo della prima formazione europea bisognerà valutare le condizioni di Meret, sabato in tribuna al Franchi per un affaticamento muscolare rimediato alla vigilia. A Manchester mancherà ancora Rrahmani, già fuori a Firenze per il problema alla coscia destra accusato con il Kosovo. Al suo posto, al fianco di Buongiorno, giocherà sempre Beukema.

Sul Napoli attuale:

«Non so se possa diventare il Napoli più forte in cui ho giocato. Sarà il tempo a decidere. È sicuramente tra i più forti».

Gli allenamenti con Conte e la prossima stagione:

«L’anno scorso è stato più difficile, Conte non è cambiato, sono allenamenti difficili che facciamo tutti i giorni. Non è facile».

Sui nuovi acquisti:

«Sono tutti giocatori di grande qualità, non sono qui per caso. Hanno giocato in squadre importanti. La società li ha scelti per un motivo».