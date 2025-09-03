Rrahmani ha rifiutato due club della Premier e l’Arabia: rinnova col Napoli fino al 2029 a 3 milioni l’anno (Schira)

Amir Rrahmani rinnoverà presto il suo contratto con il Napoli, manca solo l’ufficialità. Per il difensore centrale, un prolungamento di contratto fino al 2029, ovvero altri due anni rispetto a quello attuale.

Rrahmani rinnova con il Napoli fino al 2029

Il giornalista Nicolò Schira scrive su X:

Il prolungamento del contratto di Amir Rrahmani con il Napoli fino al 2029 (3 milioni all’anno) è alle battute finali. Il difensore centrale ha rifiutato due offerte da club della Premier League e un’enorme offerta dall’Arabia Saudita per restare al Napoli.

🚨 Excl. – Amir #Rrahmani’s contract extension with #Napoli until 2029 (€3M/year) is at the final stage. The centre-back has turned down two bids from Premier League’s clubs and a huge offer from Saudi to stay at Napoli. #transfers https://t.co/xpr7h2DaRd — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2025

«Fase difensiva? Dipende tutto da quanto siamo concentrati, forti nei duelli e da quanto facciamo alta la pressione. Quando tutta la squadra pressa forte ed alto per noi difensori diventa più semplice.

Mi trovo bene in coppia con Beukema, è un giocatore che capisce quello che gli si dice: è molto intelligente e si è abituato bene al nostro stile di gioco. Mi ha chiesto dei consigli, ovviamente, anche se il mister gli dà direttive in sala video ed in allenamento. Proviamo tutti noi ad aiutare ogni compagno, essere efficaci e difendere bene.

Sarà una stagione impegnativa, perché ci saranno molte partite, ma dobbiamo essere preparati. Ognuno di noi è preparato a giocare tante partite in una sola stagione: lavoriamo qui ogni giorno proprio per questo motivo. Abbiamo uno spogliatoio formato da tutti bravi ragazzi. Non c’è solo un leader, tutti proviamo ad aiutare i nuovi acquisti che vengono qui».