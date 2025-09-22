Sembrava potesse rientrare a San Siro contro il Milan. Ma ieri Amir ha dato risposte positive e Conte è tentato di rilanciarlo dal 1’ al posto di Beukema.

Rrahmani è pronto, Conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il Pisa (Gazzetta)

Non solo il turn-over può attendere. Ma potrebbe ulteriormente restringersi. Rrahmani sta bene, si è ripreso, è tornato in gruppo e potrebbe persino giocare dal primo minuto al posto di Beukema.

È quel che scrive la Gazzetta dello sport:

Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l’ultima sorpresa nell’undici titolare contro il Pisa. Il centrare kosovaro, uno dei leader dei campioni d’Italia, si era fermato per un problema muscolare con la sua nazionale e sembrava potesse rientrare a San Siro contro il Milan. Ma ieri Amir ha dato risposte positive e Conte è tentato di rilanciarlo dal 1’ al posto di Beukema.

Nessuno si illude che Rrahmani possa recuperare per Firenze né per Manchester. La domanda è. adesso che succede? Conte insisterà con Juan Jesus che è sceso in campo nelle prime due giornate per l’assenza di Buongiorno? Oppure farà esordire Beukema acquisto estivo costato 31 milioni?

Repubblica ricorda che

Beukema ha voluto fortemente l’azzurro e rappresenta l’alternativa di Rrahmani nel gioco delle coppie che ha caratterizzato il rinforzamento dell’organico dei campioni d’Italia. «Con Beukema ci vuole pazienza» , ha spiegato Conte in merito all’inserimento dell’ex Bologna, ma il ko di Rrahmani potrebbe velocizzare il suo inserimento dopo la panchina nelle prime due partite di campionato.

Venerdì pomeriggio, Buongiorno ha giocato proprio in coppia con Beukema l’amichevole disputata contro l’Avellino. Il tandem è inedito, ma potrebbe diventare la soluzione di Conte già alla ripresa contro la Fiorentina.