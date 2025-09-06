Si è fermato al 64esimo, molto probabilmente si è trattato di un infortunio muscolare. Conte dovrà rinunciarvi, si spera non per molto tempo. Buongiorno c'è

Rrahmani, apprensione nel Napoli per l’infortunio muscolare. A Firenze Juan Jesus o Beukema?

Brutte notizie da Svizzera-Kosovo finita 4-0. Non per la goleada subita dai kossovari che al 45esimo erano già sotto di quattro gol. Ma Perché il difensore del Napoli Rrahmani si è fermato al 64esimo. Si è piegato sulle gambe e si è toccato la parte posteriore della coscia destra: un evidente segnale di problema muscolare. Il centrale ovviamente è uscito. E nel Napoli ora c’è grande apprensione. Si attenderà un paio di giorni, dopodiché sarà sottoposto a risonanza magnetica ma è molto probabile che dovrà rimanere fermo per un po’, dipenderà dall’entità della lacerazione.

Per Firenze, quindi, Conte sarò costretto a rinunciare al difensore del Kosovo. Ci sarà Buongiorno che è rientrato già contro il Cagliari e al suo fianco il tecnico dovrà decidere se schierare Juan Jesus o Beukema che fin qui ha giocato zero minuti.

Rrahmani: «Mi trovo bene in coppia con Beukema, capisce quello che gli si dice: è molto intelligente»

Rrahmani da Castel di Sangro a Radio Crc: «Napoli-Girona? Partita difficile, stiamo lavorando per prepararla al meglio. Quando la squadra pressa alto e forte, per noi difensori è tutto più semplice. Beukema? È molto intelligente, mi trovo bene con lui».

Con il format “Voci dal Ritiro”, Crc, radio partner della Ssc Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Amir Rrahmani.

Di seguito le sue parole:

«In questi giorni stiamo facendo ancora lavoro fisico, ma stiamo insistendo anche sull’aspetto tattico, quello che serve per preparare le partite: già domani abbiamo una partita difficile e dobbiamo prepararla bene.

Napoli-Brest? Dobbiamo essere più attenti in marcatura, nel seguire gli avversari. Dobbiamo migliorare, fare più gol, essere più pericolosi in avanti. Anche se ovviamente c’è da considerare la stanchezza del ritiro dovuta al duro lavoro.

Fase difensiva? Dipende tutto da quanto siamo concentrati, forti nei duelli e da quanto facciamo alta la pressione. Quando tutta la squadra pressa forte ed alto per noi difensori diventa più semplice.

Mi trovo bene in coppia con Beukema, è un giocatore che capisce quello che gli si dice: è molto intelligente e si è abituato bene al nostro stile di gioco. Mi ha chiesto dei consigli, ovviamente, anche se il mister gli dà direttive in sala video ed in allenamento. Proviamo tutti noi ad aiutare ogni compagno, essere efficaci e difendere bene.

Stiamo facendo ancora una fase atletica, ma stiamo preparando Napoli-Girona anche da un punto di vista tattico. È una squadra molto forte, che gioca a calcio molto bene ed ha giocatori di qualità: stiamo provando a preparare la partita nel miglior modo possibile.

Sarà una stagione impegnativa, perché ci saranno molte partite, ma dobbiamo essere preparati. Ognuno di noi è preparato a giocare tante partite in una sola stagione: lavoriamo qui ogni giorno proprio per questo motivo.

Abbiamo uno spogliatoio formato da tutti bravi ragazzi. Non c’è solo un leader, tutti proviamo ad aiutare i nuovi acquisti che vengono qui».