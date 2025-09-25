Rooney: «Bevevo, segnavo due gol, bevevo. Senza mia moglie sarei morto»

"Ero in gravi difficoltà e non pensavo di potermi rivolgere a nessuno. Non volevo dare quel peso a nessuno. Andavo all'allenamento e mi mettevo il collirio, masticavo gomme"

Wayne Rooney dice che sarebbe morto alcolizzato, se non fosse stato per l’aiuto della moglie Coleen. L’ex attaccante di Inghilterra, Manchester United ed Everton racconta al suo ex compagno di squadra allo United, Rio Ferdinand, nel podcast Rio Ferdinand Presents, di aver “combattuto duramente contro l’alcol” ed è stata la moglie ad aiutarlo a uscire dal baratro. E che per mascherare il suo problema quando giocava usava gomme da masticare e collirio.

“Volevo uscire e divertirmi con gli amici, passare una serata fuori. Sono arrivato a un punto in cui ho esagerato, ovviamente. Quello è stato un momento della mia vita in cui ho avuto grossi problemi con l’alcol”,

“Ero in gravi difficoltà e non pensavo di potermi rivolgere a nessuno. Non volevo farlo davvero perché non volevo dare quel peso a nessuno. Ricordo che andavo all’allenamento e mi mettevo il collirio, masticavo gomme. Bevevo per due giorni di fila. Arrivavo all’allenamento e nel weekend segnavo due gol, e poi tornavo e bevevo di nuovo per due giorni di fila“

“Credo che se non ci fosse stata lei, mi tiene sulla strada giusta e lo fa da circa 20 anni. Siamo due ragazzi di Croxteth, siamo cresciuti insieme e ovviamente abbiamo iniziato a frequentarci, ci siamo sposati e abbiamo avuto figli. Ma quando avevo 17 anni lei si è accorta di me, conosceva la mia mente e sapeva che ero un po’ fuori di testa. L’ha capito molto presto e mi ha aiutato moltissimo a controllarmi”.