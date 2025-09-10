Ronaldo sempre più nella storia del calcio: eguagliato il record di gol nelle qualificazioni mondiali

Cristiano Ronaldo è sempre più nella storia del calcio. Con la rete (su rigore) arrivata ieri sera nel match tra il suo Portogallo e l’Ungheria, CR7 ha stabilito un nuovo importante traguardo. Ha infatti eguagliato il record di gol nelle qualificazioni mondiali. Fin qui il primato apparteneva solo a Carlos Ruiz del Guatemala. Ma adesso il portoghese avrà altre quattro gare per migliorare la statistica.

Ronaldo stabilisce un altro record

Ecco quanto scritto dal media portoghese A Bola sull’argomento:

“Il gol su rigore di Cristiano Ronaldo alla Puskás Aréna non solo ha portato il Portogallo in vantaggio in Ungheria, ma gli ha anche permesso di stabilire un altro record in un palmarès che si arricchisce di nuove pagine anno dopo anno. L’attaccante dell’Al Nassr ha segnato per la 141esima volta con il Portogallo (è il miglior marcatore internazionale di tutti i tempi), con 39 di questi gol arrivati ​​nelle qualificazioni ai Mondiali. Mentre la sua doppietta in Armenia gli aveva permesso di superare Messi, fermo a 36, ​​il gol in Ungheria ha portato Ronaldo a pari merito con il guatemalteco Carlos Ruiz, che aveva realizzato 39 reti nei primi due decenni del ventunesimo secolo”.

“L’ex attaccante, ritiratosi nel 2016, è il giocatore con più presenze della storia della sua nazionale (133), dove ha segnato 68 gol. Lo ha fatto 39 volte mentre cercava di guidare la nazionale alla Coppa del Mondo, un traguardo che non ha mai raggiunto. Nove anni dopo il ritiro di Ruíz, Ronaldo lo ha raggiunto e potrebbe non fermarsi qui. L’attaccante portoghese deve ancora giocare quattro partite prima della Coppa del Mondo del 2026. E, a giudicare dalla sua forma, è destinato a prendere il comando della classifica dei migliori marcatori di sempre nelle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo”.