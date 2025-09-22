Rabiot ci ha messo due partite per dimenticare il trambusto di Marsiglia (L’Equipe)

Il quotidiano dedica un pezzo a lui e Manu Koné. L'ex Marsiglia si è già perfettamente integrato nel Milan. Koné ha vinto 12 duelli e completato il 100% di passaggi nell'ultimo terzo di gara contro la Lazio.

L’Equipe dedica un articolo ai calciatori francesi che si sono distinti nell’ultimo weekend dei loro campionati di appartenenza. Tra questi, Adrien Rabiot nel Milan e Manu Koné nella Roma.

Rabiot si è già integrato perfettamente al Milan, Koné sontuoso nel derby

Il quotidiano sportivo scrive:

Sabato sera i rossoneri, che hanno vinto 3-0 contro l’Udinese, sono stati trascinati anche da Adrien Rabiot, già perfettamente integrato nella squadra alla sua seconda partita. Ha brillato nell’assist del terzo gol, firmato da Christian Pulisic. Il trambusto di Marsiglia sembra già lontano.

Manu Koné ancora una volta era sontuoso nel derby vinto dalla Roma, la sua influenza è stata molto importante nel secondo tempo, nel recupero di palla (12 duelli vinti) e nell’orientamento del gioco (100% di passaggi riusciti nell’ultimo terzo di gara). Questa prestazione molto solida da parte del centrocampista 24enne ha valso la pena per i festeggiamenti sotto la Curva Sud, con la sua maglia appesa alla bandierina.

Che sensazione hai del Milan?

«Bella. C’è un gruppo che ha voglia di vincere, giovani che hanno voglia di imparare, c’è un bel mix tra vecchi e giovani. Già ieri mi sono trovato bene in allenamento. L’ambiente è buono. Anche tutti quelli che lavorano per il Milan sono stati sin da subito disponibili, carini con me e con la mia famiglia».

Allegri ti ha detto che giochi subito titolare?

«Non mi ha detto niente ancora… Io ci spero, poi decide lui. Mi ha chiamato ad inizio estate, poi mi ha chiamato il giorno dopo i fatti di Marsiglia, ieri mi sono allenato. Non abbiamo ancora avuto il tempo di poter parlare bene della squadra, ma io lo conosco bene, so come lavora, so come lavora il suo staff. Quindi sono pronto».