Protti, il tumore peggiora: «Dopo interventi e chemio, ora ha raggiunto le vertebre»

Igor Protti peggiora. L’attaccante del Napoli ha pubblicato un post su Instagram: a fine luglio aveva annunciato di avere un tumore. L’aggiornamento di oggi, con foto dal letto di ospedale, purtroppo non è confortante: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi”.