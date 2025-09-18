«Prost e Senna venivano di nascosto a chiedermi un piatto di pasta» (Libero)
Montanini, il primo cuoco della Ferrari, ha fatto mangiare i più grandi piloti: «Schumacher amava le zuppe, Villeneuve impazziva per i funghi»
Libero riporta alcune dichiarazioni di Luigi Montanini, per tutti “Pasticcino”, il primo cuoco fisso della Formula 1 che iniziò in Ferrari nel 1979 quando si cucinava con due fornelli e un paio di padelle».
Presente al pranzo organizzato da Barilla durante il GP di Monza, si è lasciato andare ai ricordi: «Venivo dalla pasticceria portavo i dolci a Enzo Ferrari, conobbi suo figlio Piero giocando a tennis, e fu lui a portarmi nel Circus».
L’atmosfera era spartana, ma unica:«Si cucinava nei garage, i piloti mangiavano appoggiati ai motori o ai telai».
Villeneuve «andava matto per la pasta ai funghi», Scheckter «voleva solo carote e tanta pasta al pomodoro».
Il motorhome Ferrari divenne meta anche per i rivali: «Alain Prost,quando era in McLaren, veniva di nascosto a chiedermi un piatto di spaghetti. Lo stesso faceva Senna, che mi diceva:“Pasticcino, dammi un piatto di pasta!”. La loro rivalità si vedeva pure a tavola».
Leggi anche: Prost attacca la serie Netflix su Senna: «è una stronzata. Come al solito, c’è un bravo ragazzo e uno cattivo»
Con Michael Schumacher il rapporto fu diverso:«Amava le zuppe, il minestrone, le vellutate di zucca. Sempre educato, mai sopra le righe».
L’aneddoto più divertente fu «a Rio de Janeiro, quando Villeneuve, guidando al circuito Jacarepaguá, spaventò a morte un tecnico dell’Agip. Conduceva come faceva in pista».