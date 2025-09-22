Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa)

1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici. Per l’ex ad Maurizio Arrivabene è stato confermato il non luogo a procedere

Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juve: per Agnelli un anno e 8 mesi

Giornata decisiva nel processo Prisma, che vede al centro la Juventus e alcuni ex dirigenti bianconeri, accusati di illeciti legati al sistema delle plusvalenze e alle manovre sugli stipendi. Nel primo pomeriggio di oggi a piazzale Clodio, il Gup del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni ha infatti dato il via libera alle richieste di patteggiamento della difesa bianconera nel processo.

Sono state dunque confermate dalla Gup le richieste di patteggiamento che erano state formalizzate lo scorso 27 giugno: 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per l’ex presidente Andrea Agnelli, 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici e Cesare Gabasio, e 1 anno per Stefano Cerrato, attuale CFO (Chief Financial Officer) del club, convertito in ammenda

Per l’ex amministratore delegato del club Maurizio Arrivabene è stato confermato il non luogo a procedere. Al club sono stati inflitti 156.750 euro di ammenda.