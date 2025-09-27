Povero Amorim, sempre peggio il Manchester United: sconfitto 3-1 dal Brentford. Il Guardian: disastro assoluto

Povero Amorim, sempre peggio il Manchester United: sconfitto 3-1 dal Brentford

Di male in peggio. Il Manchester United finisce sconfitto anche col Brentford. È stato illusorio il successo per 2-1 sul Chelsea. Questa è la terza sconfitta in sei partite. In classifica lo United è tredicesimo con una partita in più. La situazione è a dir poco imbarazzante. Stavolta ci si è messa pura la mala sorte con Bruno Fernandes che al 76esimo ha sbagliato rigore del possibile 2-2. Il portoghese ha calciato malissimo. Il Brentford dopo venti minuti era già in vantaggio di due gol, con doppietta di Thiago, poi al 26 Sesko ha accorciato le distanze. Al 95esimo il 3-1 di Jensen, non proprio impeccabile il portiere Bayindir.

Impietose le parole del Guardian:

I giocatori del Manchester United a fine partita vanno ad applaudire i pochi tifosi rimasti del Manchester United che non hanno già lasciato lo stadio. Il Manchester United è un disastro assoluto ed è difficile vedere come il club possa lasciare che le cose proseguano in questo stato di tristezza.

Lo United può esonerare Amorim a novembre per non dargli la buonuscita da 12 milioni di sterline

Il Manchester United di Ruben Amorim non ha voltato pagina dopo l’ultima deludente stagione. Anche in questa Premier League, i “Red Devils” sembrano essere la controfigura di quella squadra che per decenni ha dominato il calcio inglese e mondiale. Nonostante le rassicurazioni da parte della società, iniziano a venir fuori le prime voci di un possibile esonero per il tecnico. L’ex Sporting Lisbona potrebbe avere i giorni contati da tecnico dello United. Se non dovessero arrivare risultati e prestazioni, sarà esonerato.

Scrive The Mirror:

“Ruben Amorim ha di fatto tre partite per salvare la panchina. Il Manchester United ha conquistato solo quattro punti nelle prime quattro partite di Premier League di questa stagione, ed è attualmente al 14° posto in classifica. Amorim ha vinto solo otto delle sue 31 partite di campionato da quando ha assunto la guida dello United 10 mesi fa e si dice che stia perdendo la fiducia di alcuni dei suoi giocatori più esperti”.

I vertici del club continuano a sostenere che la sua panchina non è in bilico ma continuando a collezionare brutti risultati, il destino non può che essere segnato. A tal proposito il Mirror sottolinea che “la società valuterà la situazione e l’andamento della squadra dopo le prossime tre partite. Lo United, che ha perso domenica il derby di Manchester per 3-0 contro il City, ospiterà il Chelsea all’Old Trafford sabato, poi andrà in trasferta a Brentford e quindi avrà una partita casalinga con il neopromosso Sunderland, prima della sosta di due settimane per le nazionali”.

Secondo altre fonti, il Manchester United in caso di licenziamento entro un anno dal suo arrivo, dovrebbe corrispondere al tecnico ben 12 milioni di sterline! E rimandare – per ora – il suo esonero, andrebbe in questa direzione qui. Ricordiamo, infatti, come il portoghese sia diventato allenatore dello United ad inizio novembre 2024, una scadenza quindi leggermente più lunga di quella prospettata dal Mirror.

Questo quanto si legge sull’account “X” UtdJoshua:

“Il Manchester United dovrebbe pagare a Ruben Amorim 12 milioni di sterline se dovesse esonerare l’allenatore portoghese entro il primo anno di contratto all’Old Trafford. Lo United ha ingaggiato Amorim il 1° novembre dello scorso anno con un contratto di due anni e mezzo da 6,5 ​​milioni di sterline a stagione con opzione di estensione di altri 12 mesi. Dopo aver accettato di pagare allo Sporting Lisbona 9,2 milioni di sterline per rescindere il suo contratto in Portogallo. Si ritiene che il tecnico incasserebbe 12 milioni di sterline se venisse licenziato prima del suo primo anniversario dall’incarico, che cade tra meno di sette settimane”.

🚨Manchester United would have to pay Ruben Amorim £12million if they sack the Portuguese coach within the first year of his contract at Old Trafford. United appointed Amorim on November 1 last year on a two-and-a-half-year deal worth £6.5m a season with the option of a 12-month… pic.twitter.com/hY5vRnyJAN — UtdJoshua (@UtdJoshua03) September 16, 2025

Intanto i vertici del club hanno già diversi nomi per sostituirlo. Questo quanto riportato dal Mirror:

Leggi anche: Lo United non licenzia Amorim perché ha ottimi xG: le statistiche contano più dei risultati (Telegraph)