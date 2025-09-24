Pippo Inzaghi entra nel dizionario francese: “sei un Inzaghi”, ossia uno che prende al volo le occasioni della vita

Su Libero. Diversi rapper hanno utilizzato Inzaghì nei loro testi. Lui a Cronache di Spogliatoio: “è come se il mio modo di giocare fosse diventato un linguaggio universale”

Pippo Inzaghi entra nel dizionario francese: se un Inzaghi, ossia sei uno che prende al volo le occasioni della vita

Tra le tante stranezze che il calcio regala ne arriva una sorprendente dalla Francia. Pippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo e indimenticato bomber è diventato una parola da dizionario. Sì perché i francesi hanno ideato “Inzaghì”, neologismo che indica uno che sa cogliere al volo le occasioni della vita. Ne scrive Libero

“Inzaghì, con l’accento – rigorosamente – sulla i finale. Per noi tutti è SuperPippo, il campione del mondo che ha fatto sognare i tifosi di Juventus e Milan. Per i francesi è un pezzo di cultura, uno strappo da dizionario, una strofa rap.

Pippo Inzaghi – sì, proprio lui, l’uomo che viveva in fuorigioco come altri vivono nei quartieri di periferia – è diventato una parola. Una voce da vocabolario. “Inzaghì”, con l’inflessione parigina e l’agilità di un taglio sul primo palo. Un nome proprio diventato sostantivo comune: roba che forse giusto Dante o Leonardo.

In Francia, infatti, se dici “inzaghì”, non stai evocando un attaccante vintage, ma uno che sa sfruttare l’attimo, che si butta dentro, che fiuta il varco come un golden retriever fiuterebbe un tartufo. È il tipo che non perde tempo a pensare, perché ha già segnato. Insomma, uno che nella vita è sempre in area piccola, pronto a spingere in rete qualunque occasione, anche quelle che sembrano uscite da un assist sbilenco. Una specie di eroe postmoderno”.

Inzaghì è diventato un termine molto sfruttato dai rapper francesi, già 4 FXLL, Tonio 8cho, Zaaki, JeanJass – hanno dedicato al neologismo dei brani interi. Il massimo arriva con la canzone “Nagasaki” di Marou Chenko che ha sei milioni di ascolti su Spotify.

Pippo ha commentato così a “Cronache di spogliatoio”:

«Sono felice di sapere che i giovani, soprattutto attraverso la musica, vedono in me un simbolo di opportunismo sportivo e tenacia. Sono spesso citato nel rap francese, ed è come se il mio modo di giocare fosse diventato un linguaggio universale, che parla a coloro che non smettono mai di credere che il momento giusto alla fine arriverà».